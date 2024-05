Baby Lasagna obgrljen hrvatskom zastavom izazvao ludnicu u Malmö Areni, publika je vrištala!

Eurosong je započeo paradom zastava, a publika je poludjela kad je na binu izašao Baby Lasagna.

Finale Eurosonga počelo je paradom zastava.

Predstavnici zemalja koje nastupaju izlazili su na binu redom koji nastupaju sa zastavama svojih zemalja, a kad je došao red na Baby Lasagnu u Malmö Areni nastala je potpuna ludnica.

Publika je vrištala i dobio je uvjerljivo najveći aplauz od svih predstavnika.

Tijekom parade zastava svirale su sljedeći hitovi:

Icona Pop: "I Love It", Ace of Base: "Beautiful Life", Roxette: "The Look", Lykke Li: "I Follow Rivers", Axwell & Ingrosso: "Sun is Shining", ABBA: "Gimme! Gimme! Gimme!"

