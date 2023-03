Ella Dvornik isprobala hranu koju ne voli pa otkrila što ju je iznenadilo, ali jedna od njenih pratiteljica istaknula je nešto drugo što je uočila!

Ella Dvornik na svom Instagram storiju obavijestila je pratitelje što se dogodi kada se njezine kćeri iz vrtića vrate doma.

Influencerica Ella Dvornik često na svom Instagram profilu priča o problemima s kojima se suočava tijekom dana, a ovoga puta naslućuje da bi se zbog jedne situacije tek mogla naći u njemu.

"Ode dijete jedan dan u vrtić, vrati se doma i kihne na tebe - i možeš otpisati cijeli tjedan komotno", zaključila je u jednoj od objava na Instagramu, a objavila je i video u kojem isprobava više vrsta hrane sa sastojcima koje ne voli, a u opisu je otkrila i zašto je to napravila.

''Danas sam odlučila naručiti hranu koju nikad ne bih naručila, samo zbog sastojaka koji se u njima nalaze. Razlog zašto sam ovo napravila je jer imam osjećaj da sam dosta vremena provela igrajući na sigurno i mislim da puno propuštam time što si ne dopuštam ponekad da izađem van svojih gabarita. I gle čuda. Dva jela su me stvarno iznenadila i opet bi ih pojela. Samo da nema cilantra ilitiga korijandera. Da li bi vi probali ovo?", napisala je influencerica.

"Ja volim sve probati, korijander mi je ok ak je u malim količinama", "Ja i korijander smo na vi, miris kao smrdljivi martin", "Ja samo vidim kako mlado izgledaš!!", "Neki dan sam vidjela da je to do gena. Ili ljudi obožavaju ili im smrdi i ima odvratan okus", glasila su neka mišljenja pratitelja.

Inače, nedavno je otkrila što joj se dogodilo u jednom trgovačkom centru u Puli, točnije situaciju u kojoj je nisu prepoznali.

"Kupujem sad fornete u šoping-centru u Puli i kaže mi žena: 'Joooj, što mi sličiš na onu Ellu Dvornik, iste oči imate. Nadam se da se nisi uvrijedila'', ispričala je Ella pa se slatko nasmijala.

Ella je majka djevojčica Balie i Lumi, koje je dobila sa suprugom Charlesom Pearceom, s kojim je na Valentinovo proslavila četvrtu godišnjicu braka.

