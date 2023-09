Ecija Ojdanić pokazala svoju majku i ponosno objasnila što joj ona sve znači u životu: "Naša sigurna kuća, zaklon, podrška...''

Ecija Ojdanić objavila je niz fotografija sa svojom majkom Milenkom i pohvalila se njihovim zajedno provedenim vremenom.

Glumica Ecija Ojdanić pokazala je pratiteljima svoju majku Milenku za koju je jako vezana.

Naime, Ecija je imala poseban razlog za objavu njihove fotografije, a to je njezina premijera koja se odvijala na isti dan kad i Milenkin rođendan.

U opisu je glumica otkrila koliko je dugo majku morala moliti da dođe k njoj u Zagreb.

"Molila sam je da dođe u Zagreb, isti dan pada njen rođendan i moja premijera. Pa bi sve zajedno proslavili. ''Di ću, ćerce, berba mi je, masline, sušim smokve, proslaviti ćemo kad dođem u Zagreb za misec dana..” To je moja mama, nuklearna elektrana pozitivne energije, ljubavi, optimizma..", započela je Ecija pa nastavila:

"Naša sigurna kuća, zaklon, podrška, učiteljica pozitivnog mišljenja i nevjerojatne radosti života i kad ti život nije najnaklonjeniji! Sretan ti rođendan, majčice. Da me još 50 godina nerviraš svojim pretjeranim akcijama. I nedolaskom na premijeru! Volimo te svi do neba i probit nebo! A proslavu ćemo ti organizirati. To nećeš izbjeći".

"Predivna", poručila je u komentarima glumica Daria Lorenci Flatz.

"Dvi kraljice", "Divna žena", "Bravo", "Jedno srce za tebe, jedno za mamu" te mnoštvo lijepih želja povodom Milenkinog rođendana nizalo se u komentarima.

Podsjetimo, Ecija je jako vezana za svoje roditelje, a prošle godine par dana prije Uskrsa - preminuo je njezin otac Petar. Glumica ga je tada opisala kao čovjeka od morala i najvećeg šarmera.

