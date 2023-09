Ecija Ojdanić o trenutku koji će još dugo pamtiti: ''Zacrnilo mi se, zamolila sam je da zove hitnu ako padnem u nesvijest...''

Ecija Ojdanić ovisna je o trčanju, a na zadnjem maratonu ju je snašla neočekivana situacija zbog koje je mislila da neće uspjeti doći do cilja.

Glumica Ecija Ojdanić na svom Instagram profilu podijelila je nekoliko fotografija s maratona u kojima je pokušala dočarati kako je sve to izgledalo, a otkrila je i da se borila do samog kraja, iako se nije osjećala baš najbolje.

"Na ovim fotografijama zorno se može vidjeti način preživljavanja na ovoj utrci. Na svakoj okrepi jedna čaša u sebe, druga čaša po sebi. A ono što se ne vidi na fotografijama je savezništvo moje kolegice trkačice sa startnim brojem 144. Najtežih 15-ak km smo trčale u sličnom tempu, ona par koraka ispred mene. I to tijekom najteže dionice, između kukuruza, bez imalo hlada, na plus 30 stupnjeva. Ušla sam u njen ritam, i tako me, potpuno nesvjesno, vukla kroz te najteže dionice. Nismo puno razgovarale, samo smo u tišini trčale, i borile se za svaki kilometar", napisala je pa dodala:

"Negdje oko 16. kilometra, počela sam psovati. I vrućinu, i sebe, i onda je i moja tiha suputnica počela psovati. I to je bila točka preokreta. Nismo ni dalje puno pričale… samo smo se tu i tamo bodrile….ajmo, možeš ti to, ja njoj, pa ona meni. I tako sve do cilja. Negdje oko 17. km mi se zacrnilo, i zamolila sam je da zove hitnu, ako padnem u nesvijest. Nisam pala u nesvijest. Uspjele smo doći do cilja, ona 19., ja 20. od svih žena ukupno. I druga u kategoriji, s vremenom od 1:40:46. Personal best. To savezništvo pamtit ću cijeli život. Eto, toliko od mene o ovoj utrci. A, sad, vraćanje na normalan život. Predstave, gostovanje, premijera predstave Ništa im neće bit’, život.. Do sljedećeg maratona".

"Bože, Bože, Bože", napisala joj je Nataša Janjić Medančić, a nadovezao se i Marko Pecotić "Svaka čast! Bravo", "Bravo" poručila joj je Viktorija Rađa.

Inače, Ecija ovih dana predstavlja novu predstavu svog kazališta Moruzgva, "Ništa im neće bit", a koja donosi humorističan pogled na zamršen odnos dvoje ljudi, a s kojim će se mnogi od nas poistovjetiti.

