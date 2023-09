Dugo je živjela na slavi kultne serije koju je proslavila, a sada se odlučila na potez iz očaja koji je sve pomalo razočarao

Drea de Matteo pridružila se stranici za odrasle OnlyFans pa pojasnila razlog zbog kojeg se za to odlučila.

Zvijezda Sopranosa, glumica Drea de Matteo iznenadila je svoje obožavatelje kada se pročulo da se pridružila stranici sa sadržajem za odrasle koji se naplaćuje OnlyFans, a sada je otkrila razlog koji ju na to natjerao.

51-godišnja Drea tvrdi da se za to odlučilo samo zato što je odbila primiti cjepivo protiv COVID-a i zbog čega je ostala bez novih glumačkih angažmana i našla se na meti kritika brojnih obožavatelja.

"Znam da su neki ljudi rekli jako ružne stvari o mom pridruživanju OnlyFansu, ali znate to je u našoj kući znak da je mama ratnica i da ne prihvaća poraz. Veliki sam pobornik mama koje ostaju kod kuće i žena koje stvarno vole odgajati svoju djecu. Sve sam to izbalansirala i napravila što sam mogla. Nisam znala da ću ovako morati promijeniti život u razdoblju kada bih se trebala opustiti i smišljati nove stvari, jer me u glumačkoj industriji smatraju divljom", izjavila je u nedavnom intervjuu za Fox News.

Drea je najveću slavu stekla između 1999. i 2006. godine kada je glumila Adrianu La Cervu u "Obitelji Soprano", a osvojila je i nagradu Emmy za najbolju sporednu glumicu 2004. godine za svoju izvedbu u hit seriji.

Vijest da se pridružila OnlyFansu objavila je u priči na svom profilu na Instagramu na kojem ju prati 445 tisuća pratitelja.

Njezin profil prikazuje je potpuno golu u čizmama do bedara i kako puši uz drugu ženu koja je djelomično izvan kadra. Druga slika na njezinom OnlyFans računu prikazuje je pak kako nosi gornji dio bikinija sa zvijezdama.

A u stvarnosti izvan online svijeta, Drea je majka dvoje djece koja je 2015. godine izgubila svoj dugogodišnji dom u New Yorku u eksploziji plina. Nakon završetka emitiranja "Obitelji Soprano" oslanjala se na uspjeh koji je zahvaljujući njoj postigla, a nakon toga je glumila sestru Joeyja Tribbianija Ginu u "Prijateljima" i spin-offu "Joey" od 2004. do 2006., te se pojavila kao Angie Bolen u "Očajnim kućanicama" između 2009. i 2010. godine.

