Evo kakve su prve reakcije na pobjednika Dore 2024., mnogi spominju i jednu pjevačicu: "Hvala joj na službi!"

Društvene mreže preplavile su reakcije na pobjednika Dore 2024.

Imamo pobjednika ovogodišnje Dore.

Nakon dva polufinala, u velikom finalu uvjerljivu pobjedu odnio je Baby Lasagna s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim".

Baby Lasagna će tako ove godine predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u Švedskoj.

Reakcije na pobjednika odmah su se počele nizati na društvenim mrežama, gdje se Dora također i aktivno pratila.

AND HE WON!!!! NEVER SEEN SUCH A LANDSLIDE IN A NATIONAL FINAL!!!!



ABSOLUTELY AMAZING!

GO BABY LASAGNAAAA❤️ 🇭🇷 #Dora2024 pic.twitter.com/xpW8ww69co — Jelle 🇳🇱 | 🇮🇹🇫🇷 (@Jelle_ESC) February 25, 2024

BABY LASAGNA RIM TIG TAGI DIMMED TO EUROVISION EVERYONE 🥳🥳🥳#Dora2024 pic.twitter.com/Tgjm6OOYmP — E L I F 🍉💐🪿 (@letscountsmiles) February 25, 2024

Spominje se i Zsa Zsa, koja je odustala od Dore, pa je Lasagna, kao prva rezerva, dobio priliku za sudjelovanje.

"Uzmimo trenutak i zahvalimo Zsa Zsi na njezinoj službi", jedan je od komentara.

Let’s all take a moment to thank Zsa Zsa for her services #Dora2024 pic.twitter.com/90rean430b — Talal 🇲🇦 |🇵🇸|🇲🇹🇪🇪🇱🇹🇸🇮🇮🇹 (@tfmaaaan) February 25, 2024

Hvala @zsazsa_music, da ti nisi otpala išli bi na euroviziju sa Vinkom i Lying eyes. — Vide Rapula (@Vide_Rapula) February 25, 2024

O pobjedniku ovogodišnje Dore odlučili su glasovi publike i ocjenjivačkih žirija iz Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka, te četiri međunarodna žirija iz Italije, Njemačke, Ukrajine i Islanda. Oni su se sastojali od tri člana- glazbenih profesionalaca, skladatelja, glazbenih kritičara i producenata, stoji na službenim stranicama Dore.

O 16 finalista Dore odlučili su isključivo glasovi publike u polufinalima.

Podsjetimo, prošle godine Hrvatsku su na Eurosongu predstavljali Let 3 s pjesmom "Mama ŠČ" i završili su na 13. mjestu.

