Naša lijepa pjevačica u bazenu pokazala oblikovano tijelo, a obožavateljima je priuštila najbolji mogući pogled!

Domenica Žuvela objavila je fotografiju na kojoj pozira u bazenu u sićušnom bikiniju.

Pjevačica Domenica Žuvela uživa u na otoku Ižu.

Odande se javila na svojem profilu na Instagramu gdje je objavila fotografiju na kojoj se kupa u bazenu s pogledom na more.

Pozirala je okrenuta leđima kameri u minijaturnom bikiniju, a u ruci je držala koktel.

"Il dolce far niente", napisala je u opisu, što se prevodi kao uživanje u ne rađenju ničega.

"Omiljena slatkica", "Morska vila", "Kakav pogled", "Najljepša", "Ljepoto predivna", neki su od brojnih komplimenata koje je dobila.

Neke je zanimalo i zašto je sama, no netko ju je ipak morao fotografirati.

Domenica nije otkrila tko joj pravi društvo, a i inače je tajnovita oko svojeg privatnog života.

No nedavno je za In Magazin progovorila o ljubavi i rekla da je spremna na kompromise, a to dokazuje stabilna i sretna veza u kojoj je već 10 godina:

"Mislim da bi se složio sa mnom. Mislim da dosta slušam drugu stranu, i da radim sve ono šta bi voljela da se i meni radi. Tako da nisam teški kontrol freak",izjavila je Domenica.

