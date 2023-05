Malo tko zna o ozbiljnoj dijagnozi naše pjevačice s kojom se bori već šest godina: "To mi je servirano na dosta hladan način"

Veselje i životni optimizam kojim zrači, ničim ne otkrivaju da je talentirana glazbenica Gina Damjanović prvi napad epilepsije imala sa samo 24 godine. Otad se hrabro nosi s dijagnozom Jacksonove epilepsije, koja joj je život promijenila u jednoj sekundi. Kako je naučila živjeti s tim i koliko joj je pomogla glazba koju obožava, otkrila je Ani Veli za IN magazin.

Malo je poznato da se Gina Damjanović već šest godina bori s epilepsijom.

"Svoju dijagnozu saznala sam prije jednog koncerta. Imala sam napadaj, tada nismo imali pojma o čemu se radi, ali završila sam na hitnom neurološkom i nakon dužeg vremena u principu smo uspjeli doći do dijagnoze. Pretpostavljam da je ta epilepsija krenula puno prije, ali je nismo detektirali i sad evo, prošlo je nekih pet, šest godina više sad ni ne brojim, sad mi je već normalno", otkrila je Gina.

A evo što kaže koliki šok joj je bila dijagnoza.

"Pa iskreno veliki šok, pogotovo zato što sam imala jednu situaciju kada mi se prvo dijagnosticiralo, to mi je servirano na dosta hladan način. Evo to je ta dijagnoza, evo vam ljekovi, a ja nemam pojma ni što je epilepsija u tom trenutku, ni na koji način se moj život mijenja ni ništa. Onda sam kasnije došla do izvrsnih liječnika i sad imam izvrsnu doktoricu, profesoricu Iris Zavoreo koja me vodi već neko vrijeme i zapravo epilepsija je pod kontrolom i znam sad sve o svojoj bolesti", izjavila je.

Epilepsija je bolest čiji napadi nisu ni najmanje ugodni.

"Pa nisu, ali nekako se naučiš nositi s njima. Znaš koji su okidači, znaš koji su stresori, nekako pratiš to i onda u krajnjem slučaju znaš često i kada ih možeš očekivati pa ti onda bude ti bude malo lakše", pojasnila je Gina.

A što su kod nje okidači?

"Mislim da je kod većine epileptičara - to su nam zajednički okidači, naravno da svatko ima neke svoje, ali to su stres i nespavanje. To je neizbježno da će to stimulirati tijelo na taj način da se ide obraniti, odnosno da te ide alarmirati - ok, stani, vrijeme je da usporiš. Mislim da na taj način funkcioniraju napadaji", izjavila je Gina.

"Glazba je sigurno pomogla da neke procese koje sam imala zaliječim i brže shvatim i nekako prigrlim to sve", dodala je.

Gina je puna planova pa je otkrila i što se sve događa u njezinu životu.

"Iskreno ovih dana se ne mogu uhvatiti ni za glavu ni za rep, malo je sve nekako brzo. Ali je sve što se događa jako, jako lijepo. Ono što mi je nekako sad najvažnije je da imam priliku promovirati svoj prvi solo album i uskoro ćemo imati koncertnu promociju zagrebačku 9. lipnja U petom kupeu. To su mi nekako dva highlighta života trenutačno", otkrila je Gina.

"Pjesme na albumu sam pisala zajedno s Markom Bratošem, usudila bih se reći da je malo onako obiteljski album i zapravo sve što smo na kraju pustili van to su sve pjesme koje su nastale onako doma u obiteljskoj atmosferi. Zatim smo ih odnijeli Skansiju ili Nikši u studio i tu se zapravo stvorilo ovo što sad ljudi imaju priliku čuti", ispričala je Gina.

"Svi glazbenici se s nečim bore, ljudi za neke stvari znaju ili ne znaju, ali svi mi imamo dobre i loše dane. Svi mi imamo trenutke kada izlazimo iz kombija pokočeni i ne možemo se ispraviti pa uzmeš inekciju da bi mogao izaći na pozornicu. Tako da to su neke brige s kojima mislim da se svi nose i kada upoznaš tu svoju dijagnozu i kada skužiš da te bolest ne definira kao osobu, onda jednostavno funkcioniraš s njom kao i svaki drugi čovjek", zaključila je Gina za kraj.

