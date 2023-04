Domenica progovorila o dečku s kojim je 10 godina: ''Ne volim to stavljati u prvi plan...''

Iako je u showu ''Ples sa zvijezdama'' plesala prošle sezone, pjevačica Domenica Žuvela plesati je nastavila. No, ne sa mentorom Alanom Walme već nekim drugim. Lani Samaržiji za In magazin otkrila je s kime, raspričala se o ljubavi, ali i kako napreduju svi planovi koje je odlučila ostvariti do velikog koncerta 2030. godine.

Nakon gotovo godinu dana, stiglo je vrijeme za novu Domenicu. ''Control freak'' stiže iz glazbene radionice bračnog para Huljić, a Domenica kaže - uloga žene koja voli kontrolu joj odgovara:

''Ne možda toliko u stvarima na koje ne mogu utjecati, ali one koje mogu definitivno sam tu. Zato sam se i našla u ovoj pjesmi'', priča Domenica.

Kada je prava ljubav u pitanju, onda je, tvrdi, spremna na kompromise - i velike i male. A to dokazuje stabilna i sretna veza u kojoj je već 10 godina:

''Mislim da bi se složio samnom. Mislim da dosta slušam drugu stranu, i da radim sve ono šta bi voljela da se i meni radi. Tako da nsiam teški kontrol freak'',govori Domenica.

Za ljubavnu priču u novoj pjesmi odabrala je plesača i mentora Ivana Jarneca:

''Zamislila sam da to bude lutka koju ću ja kontrolirati. Odmah mi je Jarnec pao na pamet, jer mi je ono baš takav tip, ono Ken. Doslovno Ken'', govori Domenica.

To ipak ne znači da se ''odrekla'' svojeg mentora Alana. I dalje se druže, a plesati je pak nastavila s njegovom sestrom Valentinom Walme:

''Jako sam sretna što me je toliko toga naučila, šta ću sigurno iskoristiti i šta će dobro doći u mome poslu. A to mi je najbitnije bilo. A Alanić moj, on je u dvorani, sad smo se vidjeli. Sve ostaje u obitelji Walme'', govori Domenica.

Do velikog koncerta u Areni Zagreb još je 7 godina. Domenica je do tada planirala mnogo toga – od vjenčanja do djece. No prvo se čekaju zaruke:

''Da vidimo ruke, nema, nema, imamo toliko toga za napraviti, i ja se nadam da ću godinu po godinu biti i da ću sve više križati te stvari koje sam planirala. Ja sam apsoluto sretna i lijepo mi je jer da nije ne bi bila u vezi. Ali ne volim to stavljat u prvi plan'', priča Domenica.

A nakon nekoliko mjeseci u Zagrebu, sada se napokon vraća svojem prvom planu. Razdvojenost je nešto što svakom paru teško pada:

''Mislim da sam ja ta koja jedva čeka da se vrati kući, lijepo mi je i volim život u Zagrebu, ali još ga više volim u Splitu'', govori Domenica.

Koji će nakratko zamijeniti Rimom.

''Neplanirano, kupila sam karte za koncert Erosa i nisam znala da je Uskrs, jer sam kupila prije dva miseca, i nisam uopće provjerila kad je Uskrs tako da mi je u jednu ruku mrvicu krivo, da nisam doma, a u drugu sam sretna jer je Uskrs u Rimu'', govori Domenica.

Kako god bilo, u Rimu će sigurno uživati. A onda slijede pripreme za nove pjesme. Još jedna stiže već u lipnju!

