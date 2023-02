Emotivni Ribafish prisjetio se sina Roka na posebno tužan datum: "Još sam tu, tražim tvoje znakove, najljepšu plažu za nas..."

Domagoj Jakopović Ribafish na Facebooku je posvetio emotivan status svojem sinu Roku koji je preminuo prije točno pet godina.

Novinar i bloger Domagoj Jakopović Ribafish (52) na svojem profilu na Facebooku obilježio je tužnu obljetnicu.

Pogledaj i ovo Blade Runner 2049. Konačno se pojavio! Hrvoje Šalković nakon prekida opet u javnosti

Prije točno pet godina preminuo je njegov sin Rok, kojemu je tim povodom uputio emotivnu poruku.

"Onoga trenutka kad sam na Zanzibaru otišao na plažu na koju smo trebali ići skupa i odlučio zauvijek završiti s ovim prokletim životom, na nebu se pojavilo ovo. Pogledao sam, a zatim i pofotkao oblak i zaključio da mi, baš poput subotnje duge na cesti daješ nekakav znak, i da bi jako naljutio da odustanem od svega. Pa sam još tu, tražim tvoje znakove, najljepšu plažu za nas i pokušavam raditi lijepe i korisne stvari za dobre ljude. Plivam dalje, za tebe i sebe i cijeli svijet... Beskonačno fališ Mališa, voli te zauvijek tvoj tata", napisao je Domagoj uz fotografiju spomenute plaže i oblaka.

U komentarima je dobo brojne poruke podrške, a mnogi su mu pisali i da im je izmamio suze na oči.

Ribafish je u čast svojeg sina organizirao projekt RokOtok u kojem je plivanjem povezao sve naseljene hrvatske otoke i koji je okončao prošlog ljeta. Četiri godine trebale su mu za realizaciju ovog projekta, kojim je ispunio obećanje dano sinu, s kojim je rado obilazio otoke.

"Kad se nešto obeća to se mora ispuniti, evo na teži način, tužniji način, ali užasno sam ponosan i na sebe i na sve ljudi koji su omogućili to sve. Pedeset otoka, pedeset priča. Sad da mi netko kaže da su svi ti otoci isti, tu sam ja da kažem da je sasvim drugačije. Potpuno su drugačiji jedan od drugog. Ovdje ne razgovaraju dvije familije, tamo svi sa svima razgovaraju, dvije različite priče. Mislim da bi Rok bio ponosan na svog starog, debelog, ćelavog i da bi rekao - ajde bar si nešto napravio", ispričao je Ribafish za IN Magazin.

