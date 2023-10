Ribafish dirnuo i najtvrđa srca emotivnom posvetom pokojnom sinu: "Hvala ti za najljepši dio mog života"

In Magazin: Domagoj Jakopović Ribafish - 5 DNEVNIK.hr

Domagoj Jakopović Ribafish u emotivnoj objavi prisjetio se pokojnog sina Roka.

Novinar i bloger Domagoj Jakopović Ribafish rastužio je svoje pratitelje i dirnuo čak i ona najtvrđa srca svojom novom objavom na društvenim mrežama.

Naime, podijelio je crno-bijelu fotografiju na kojoj se nalaze njegova majka, otac, ali i sin Roko koji je prije šest godina zauvijek napustio ovaj svijet.

Roku bi danas bio 18. rođendan pa je Domagoj zbog toga odlučio napisati mu emotivnu čestitku.

"Danas Rokatanski u nekom paralelnom svemiru puni 18 godina. Hvala ti za najljepši dio mog života, beskrajno nedostaješ…Voli te tvoj tata".

Inače, Ribafish je jednom prilikom u razgovoru s Tatjanom Jurić otkrio sve o bolnom gubitku.

"Svi smo građeni od pokušaja i pogrešaka. Toliko sam glupih stvari napravio u odgoju da nekad najradije ne bih nikada više izašao na svjetlo dana. Bitno je kada sagledaš sve to... Da si dao sve od sebe, da si pružio najveću moguću ljubav i da si poginuo za to da stvoriš kvalitetnu osobu i tu si ne mogu puno prigovoriti. Lako je biti pametan poslije bitke, ali trebao sam biti stroži! Tu je bilo puno grešaka i kada bi Rok rekao 'ajmo se igrati, ajmo neku igricu zajedno', onda se igraš s njim, a znaš da nije dobro predugo se igrati nego da je bolje ići van", otvorio je dušu Ribafish i priznao da je umalo odustao od životne borbe.

"Bio sam na putu da si oduzmem život. Otišao sam najdalje moguće što sam mogao u tom trenutku i rekao ''idem sada vidjeti ako je dosta, dosta je bilo', ali nisam uspio. Bacio sam se u more i rekao 'nosi me u ocean' i promijenila se plima i oseka i vratila me natrag!".

Pomogli su mu dobri ljudi, ali potražio je i psihološku pomoć više puta. Svoju tugu usmjerio je na humanitarni projekt RokOtok. Sa sinom je planirao upoznati i obići sve hrvatske otoke, ali nažalost nije stigao. Krenuo je na drugačiji put, plivajući od otoka do otoka i družeći se s mještanima kako bi upozorio i roditelje i djecu diljem Hrvatske koliko je važno što više boraviti u prirodi, a manje s tehnologijom. Pokretačku snagu pronašao je u svome Mališi.

