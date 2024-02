Ribafish emotivnom posvetom sinu Roku obilježio tužnu obljetnicu: "Fališ mališa, beskrajno fališ..."

Domagoj Jakopović Ribafish posvetio je emotivnu objavu svojem sinu Roku koji je preminuo prije šest godina.

Kolumnist i bloger Domagoj Jakopović Ribafish (53) s tugom se prisjetio svojeg sina Roka koji je preminuo prije točno šest godina.

Godišnjicu sinove smrti obilježio je emotivnom objavom na svojem profilu na Facebooku.

Pogledaji ovo Celebrity Potresna i iskrena ispovijest našeg poznatog blogera o najtežim životnim trenucima nakon gubitka sina: ''Otišao sam najdalje moguće što sam mogao u tom trenutku...''

"Šest godina kako te nema. Fališ mališa, beskrajno fališ... Idem plivati dalje za tebe, za sebe, za nas i za sve kojima treba ljubavi. Voli te tata", napisao je Ribafish.

Ribafish je u čast svojeg sina organizirao projekt RokOtok u kojem je plivanjem povezao sve naseljene hrvatske otoke i koji je okončao na ljeto 2022. Četiri godine trebale su mu za realizaciju ovog projekta, kojim je ispunio obećanje dano sinu, s kojim je rado obilazio otoke.

Pogledaji ovo Celebrity Domagoj Jakopović Ribafish ispričao kako je nakon najveće moguće tragedije krenuo dalje: "Stvarno sam bio na dnu"

"Kad se nešto obeća to se mora ispuniti, evo na teži način, tužniji način, ali užasno sam ponosan i na sebe i na sve ljudi koji su omogućili to sve. Pedeset otoka, pedeset priča. Sad da mi netko kaže da su svi ti otoci isti, tu sam ja da kažem da je sasvim drugačije. Potpuno su drugačiji jedan od drugog. Ovdje ne razgovaraju dvije familije, tamo svi sa svima razgovaraju, dvije različite priče. Mislim da bi Rok bio ponosan na svog starog, debelog, ćelavog i da bi rekao - ajde bar si nešto napravio", ispričao je tada Ribafish u IN magazinu.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Iz palače stižu nove vijesti o zdravstvenom stanju Kate Middleton nakon što je princ William zabrinuo javnost svojim posljednjim potezom

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Naš bivši Vatreni pohvalio se svojom kćeri koja je nedavno proslavila 18. rođendan, objavio je njihovu fotografiju!