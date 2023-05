Domagoj Jakopović Ribafish ispričao kako je nakon najveće moguće tragedije krenuo dalje: "Stvarno sam bio na dnu"

Domagoj Jakopović Ribafish gostovao je u emisiji "Zdravlje na kvadrat".

Naš bloger Domagoj Jakopović Ribafish odazvao se pozivu u emisiju "Zdravlje na kvadrat" u kojoj je popričao i otkrio više detalja na temu svog vlastitog zdravlja.

O Domaguju svi govore da je nevjerojatno optimističan, vedar duhom i dobar čovjek. Unatoč svemu onom što mu se dogodilo u životu, ostao je upravo vedar i optimističan! Rađaš li se takav, ili se to s vremenom uči?

“Svi imamo te neke uspone i padove u životu. Ja sam imao taj peh da se dogodila najgora moguća tragedija, ali nakon godinu dana što sam stvarno bio na dnu, i nisam bio niti optimističan, niti za društvo, niti za išta, jednostavno sam sjeo i rekao: Gledaj, možeš nastaviti tako da samo plačeš, tuguješ, žališ se, sjediš u birtiji i ločeš, i na to imaš apsolutno pravo, i to je lagano, najlakše je odustati. Ali s druge strane, evo pedeset godina, još se može toga dobroga napraviti i nekako sam sasvim slučajno naletio na kvalitetne i divne i drage ljude, ljude koji su bili spremni podržati taj ROKOTOK, i gdje sam kroz tri, četiri godine uspio okupiti preko 10 tisuća klinaca, popričati s njima, ispričati im što je priroda, što je ekologija, zašto se ne smije bacati smeće. Ispričati zašto je važno biti prijatelj, imati neke avanture baviti se istraživanjem, i najbitnije od svega pričati s roditeljima", pojasnio je Domagoj.

On je danas itekako ekološki osviješten, iako nekad nije bio, što je i sam priznao.

“Nisam bio nekad, to uvijek klincima pričam kako sam i ja radio nekakve gluposti. Super je ta priča gdje im kažem kako sam prestao bacati žvake u prirodu. Kad sam bio mali i blesav uzeo bih žvaku, pljunuo bih ju i onda bih ju s nogom bacio, odvalio. Onda bi ta žvaka letjela 20 metara i ja sam bio frajer. I to je bilo tako dok nisam bio pokraj jedne cure koja mi se sviđala, i kao svaki klinac od 15, 16 godina ne zna što napraviti pred curom koja ti se sviđa?! Onda sam naravno pljunuo žvaku i pogodio betonski stup. Onda mi je prišla cura i rekla: “Kako je to odvratno.” Onda sam shvatio da se ne isplati bacati žvake u prirodu. Isto tako kad sam plivao maratone, puno sam plivao prije, jedanput sam išao i prestižem lika. Kad prestižeš lika u plivanju to je kao kamion na autoputu kad prestiže drugi kamion. Ne ide i mučiš se. I onda sam uspio zagristi tetrapak koji je valjda dvije godine bio u moru i skoro sam se udavio. Onda sam skužio da nije dobro ni smeće bacati u more", izjavio je.

Na njegovu profilu na Instagramu možemo vidjeti da ide s djecom unaokolo, uči ih kako treba skupljati smeće, da budu ekološki osviješteni, da više vremena provode u prirodi. Je li to njegova misija?

“Ne znam! Bilo bi mi puno lakše u kvartu raditi svoj posao, no onda organiziram ta sitna kvartovska čišćenja. Ali klincima se ne da, i onda idem sistem ucjene. Klincima kažem da ćemo ići na ćevape", otkrio je svoje taktike.

Kad smo kod ćevapa, njegov prijatelj Mate Janković postavio je jednu fotografiju i napisao nešto tipa, kako je to lijepo kad smršaviš 10 kilograma, a onda znaš kako te netko zezne i smršavi 20 kilograma. Ti si taj koji je smršavio 20 kilograma?

“Ja sam taj koji je smršavio 10 kilograma”, otkrio je i dodao kako je uvijek imao problema s time.

"Maksimalno sam imao 106, a sad imam 96 kilograma. I to je ona priča kad se sagneš i ne možeš vezicu dohvatiti ili stenješ”, našalio se Domagoj.

“Sve zavisi od uma, psihe, a bogami i fizike. Nekad uđem u divan sklop plivanja pa sam stalno na bazenu, ili preko ljeta kad su ti neki maratoni, pa recimo za vrijeme jednog treninga skinem kilogram i pol do dva. Ali preko dana natučem malo više pa tako u krug. Mislim da ću do kraja života imati probleme s kilažom. Jednostavno volim jesti. Hedonist sam. Volim jesti, isprobavati nove stvari, putovati po svijetu, i istraživati", priznao je.

A koliko je preplivao dosad?

“Bilo je to za vrijeme ROKOTOK-a. U te tri sezone sam preplivao oko 250 kilometara. Nisam školovan plivač, plivam kraul i potrgao sam si sve zglobove i onda sam se bacio u bazen. Sad svaki tjedan pokušavam 20 kilometara preplivati”, otkrio je.

Domagoj se dotaknuo i svog zdravstvenog stanja.

“Zdravlje? Strašno je. Sad sam oćoravio nakon pedesete. Uzeo sam naočale na magnet, jer sam mislio da ih neću pogubiti. No problem je što mi obrve rastu, i onda ujutro kad idem pisati i krenem razmišljati nešto, opa! To me uštipne i onda zaboravim misao. Ovaj sam zglob potrgao dva puta, zadnji put prije koncerta Nirvane. Koljeno je stradalo u teretani. Trbušnjaci su pukli kad sam radio trbušnjake. Naravno, logično. Što još? Rame, rame od 2005. krcka, alergije”, nabrojao je.

Cijeli razgovor s Domagojem pogledajte u prilogu.

