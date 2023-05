Slavni holivudski glumac snimljen kako uživa u Rovinju, u Lijepu Našu stigao je u velikoj tajnosti!

James McAvoy snimljen je u Rovinju u koji je stigao s društvom i to na terasi jednog restorana uz more.

Slavni holivudski glumac James McAvoy viđen je kako uživa u jednom restoranu u Rovinju, a kamo je stigao u potpunoj tajnosti.

43-godišnji James bio je s društvom na terasi restorana uz more, u opuštenom izdanju, a od obožavatelja i fotografa pokušao se sakriti ispod šilterice, no to mu nije pošlo za rukom.

Fotografije pogledajte OVDJE.

James se posljednji put u javnosti pojavio u Londonu prije desetak dana, a i onda je nosio šiltericu koju je ponio na odmor u Hrvatsku. Zvijezda franšize filmova "X-Man" svoj privatni život čuva obožavatelja, a boravkom u Lijepoj Našoj zasad se nije pohvalio niti na profilu na Instagramu na kojem ga prati 4,1 milijun ljudi.

Škotski glumac inače je u sretnom braku s Lisom Liberati od 2019. godine, koju je upoznao na setu filma "Split", a iza sebe ima propali brak s glumicom Anne-Marie Duff koji je potrajao 11 godina.

