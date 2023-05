Marco Cuccurin u emotivnoj objavi otkrio detalje odnosa s našom zgodnom plesačicom: "Hvala što si me pustila u svoj dom"

Marco Cuccurin posvetio je emotivnu objavu svojoj plesnoj partnerici Pauli Tonković s kojom je došao do finala showa "Ples sa zvijezdama".

Naš poznati influencer Marco Cuccurin spreman je za veliko finale showa "Ples sa zvijezdama" u kojem pleše sa svojom mentoricom Paulom Tonković, a kojoj je uoči posljednjih nastupa posvetio i lijepu objavu na društvenim mrežama.

"Sutra po posljednji put na podiju, ali definitivno ne posljednji put općenito da plešemo za vas. Draga moja Paulić, ti si superčić i želim ti se zahvaliti što si mi bila životni i plesni mentor 4 mjeseca i što si mi pružila svu ljubav, pažnju i vrijeme da postanemo najbolja verzija sebe. Tvoj superčić i pohani losočić će zauvijek nositi u srcu sve što smo prošli i znaj da si zaslužila sav uspjeh ovog svijeta. Za ovu ženu bih dao bubreg i puno više od toga i znam s koliko ljubavi i topline radi ovaj posao i koliko živi za njega i na tome joj se divim. Iz svakog njenog pokreta i geste izvire ples i zahvalan sam što si svu tu ljubav prema plesu usadila i u mene. Hvala što si me pustila u svoj dom, što si me pustila u krug svoje obitelji i prijatelja, što si sa mnom plakala, rješavala probleme i što smo skupa prošli i teške i lake tjedne. Nikad se nismo pustili, iznevjerili i stvarno smo si bili oslonac u svakom danu. Nedostajat će mi svaki štrukani pelin i kava i svaki zagrljaj i stiskavac, svaki alias, svaki trening, svaki odlazak u restorane u trenirkama gdje se ljudi pitaju jesmo li konobari ili gosti.. Toliko uspomena je stvoreno, a toliko ćemo ih tek stvoriti. Sutra ćemo razvaliti plesni podij i dati svaki atom sebe. Ostavit ćemo srce na podiju kao i svaki put do sada i siguran sam da će ljudi to prepoznati. Za kraj ono što ti uvijek govorim ću i napisati, volim te. Tvoje zlatne nožice će dati sve od sebe da te sutra ne razočaraju", napisao je Marco.

"Moji favoriti", "Bravo Markić, navijam za vas", "Sretno i bravo za vas", "Idemooooo", "Najbolji ste, nedostajat ćete mi. Puno hvala za svaku izvedbu, toliko ste posebni i divni, volim vas i obožavam", "Markec svaka ti čast, oduševio si nas sa svojim osmehom i pozitivnim stavom, a još si jako kulturan i fin dečko", "Razvalite, super parić", "Ponos naš", samo su neki od komentara i poruka podrške koje su dobili.

U finalnom izdanju showa za titulu pobjednika natjecat će se Marco Cuccurin i Paula Tonković, Daria Lorenci Flatz i Ivan Jarnec te Frano Ridjan i Gabriela Pilić, a tko će od njih pobijediti ne propustite doznati u nedjelju, 21. svibnja na Novoj TV!

