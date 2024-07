Kći Harisa i Meline Džinović strastveno se ljubila s nepoznatim mladićem, dok se roditelji rastaju, njoj cvjetaju ruže!

Kći Harisa i Meline Džinović objavila je fotografiju na kojoj ljubi nepoznatog mladića, njoj u ljubavi cvate.

Dok posljednjih mjeseci cijela regija bruji o razvodu Harisa i Meline Džinović, njihova kći Đina Džinović doživljava potpuno suprotno.

Na Instagram priči 20-godišnja Đina podijelila je fotografiju na kojoj strastveno ljubi nepoznatog mladića, a njegovo lice sakrila je bijelim srcem. Potom je podijelila i da imaju iste outfite, ali i još jednu fotografiju na kojoj se grle.

Mladi par trenutno ljetuje u jednom od najpoznatijih turističkih odredišta, francuskom Saint-Tropezu.

Đina je često tema medija zbog svojih golišavih fotografija koje objavljuje, a mnogi se dive njenoj ljepoti kao iz filma.

Iako često dijeli detalje iz svog života, jednom je prilikom otkrila da puno toga čuva i samo za sebe.

''Na TikToku radim i sve i ništa. Radim neke vlogove, jako sam aktivna kada su moji pratitelji u pitanju, pričam s njima, odgovaram na njihova pitanja, interesira ih izgled i prehrana. Ja sam im pokazivala neke svoje fotografije i snimke iz prošlosti, kada sam bila kao loptica, katastrofa, do prije možda dvije godine. Mada i prije godinu dana, u odnosu na to kako izgledam sada, to su dvije različite osobe'', priznala je Đina.

Podsjetimo, Haris i Melina razveli su se nakon dva desetljeća braka, a borba oko imovine još uvijek traje.

