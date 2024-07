Ljetovanje iz snova kćeri Harisa Džinovića prekinula je mala drama: ''Je li ga netko možda slučajno vidio?''

Đinu Džinović na društvenim mrežama prati više od 130 tisuća ljudi, s kojima trenutačno dijeli svoje avanture s ljetovanja.

Kći Harisa i Meline Džinović trenutačno boravi u Crnoj Gori, odakle se javlja fotografijama u minijaturnim kupaćim kostimima i prizorima gdje uživa na jahti.

No unatoč lijepim danima, Đina je doživjela i pravu malu dramu kada je izgubila novčanik, a za pomoć je zatražila i svoje pratitelje.

''Je li netko u Portu sinoć slučajno vidio ovaj novčanik?'' pitala je.

Iako Đina Džinović na društvenim objavama često dijeli detalje iz svog života, jednom je prilikom otkrila da puno toga čuva i samo za sebe.

''Na TikToku radim i sve i ništa. Radim neke vlogove, jako sam aktivna kada su moji pratitelji u pitanju, pričam s njima, odgovaram na njihova pitanja, interesira ih izgled i prehrana. Ja sam im pokazivala neke svoje fotografije i snimke iz prošlosti, kada sam bila kao loptica, katastrofa, do prije možda dvije godine. Mada i prije godinu dana, u odnosu na to kako izgledam sada, to su dvije različite osobe'', priznala je Đina.

