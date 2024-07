Potvrđena vijest koja će oduševiti Thompsonove fanove nakon dvije godine pauze!

Nakon dvije godine potvrđena je vijest koja je razveselila vjerne Thompsonove fanove.

Nakon dvije godine pauze Marko Perković Thompson 8. će kolovoza održati svoj samostalni koncert na stadionu Gospin dolac u Imotskom, piše 24sata.

Ovu vijest potvrdili su organizatori koncerta i menadžment glazbenika.

Samo dvije večeri ranije na istom će stadionu nastupiti u društvu kolega Mate Bulića i Dražena Zečića.

Mate Bulić nedavno je za In magazin dao izjavu o njihovom koncertu u Imotskom, dotaknuo se i Thompsona.

"Čujemo se svaki dan, ja moram reći da je moj kum Ante imao operaciju koja je jako uspjela i to me raduje. Tako da je sve to napravilo neku mirniju atmosferu i na njegovoj strani i nama koji ga okružujemo", rekao je Bulić.

Zbog Thompsonova povratka na pozornicu ulaznice su brzo planule i koncert je već odavno potpuno rasprodan.

Thompson je nedavno zapjevao na jednoj svadbi u Širokom Brijegu, a snimke s nastupa osvanule su na društvenim mrežama. Pjevač je oduševio sve prisutne kad je odlučio uzeti mikrofon u ruke.

Mladencima je otpjevao svoje najveće hitove, poput "Pukni puško", "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova" i "Geni kameni".

Thompson je posljednji koncert održao 2022. godine, nakon čega se povukao iz javnosti i otkazao nastupe kako bi bio uz svog sina Antu Mihaela, koji je završio u bolnici, a upravo ga je on nagovorio da se sada vrati nastupima.

