Martinu Tomčić izbacilo iz takta poslovanje jedne hrvatske tvrtke: ''Zbljuv, sramite se!''

Martina Tomčić poznata je po oštrom jeziku te po tome što uvijek iskreno kaže sve ono što misli, a ovoga puta na društvenim je mrežama podijelila situaciju koja ju je naljutila.

Martina Tomčić ovih se dana našla u situaciji koju je jednostavno dobila potrebu podijeliti s javnosti. Naime, susrela se s nepoštovanjem dogovora o dostavi paketa koji je naručila.

Njezinu objavu prenosimo u cijelosti, a vi nam u anketi možete reći slažete li se s njom.

''Nego, ajmo malo o hrvatskoj 'poslovnosti'. Platim dostavu 6 eura na adresu (uvijek je netko prisutan od 8 do 20 sati da preuzme paket), dobivam od kurirske službe mail s terminom dostave, no paket nije isporučen, pa dobivam SMS da paket sama preuzmem na paketomatu, jer je eto dostavljač samoinicijativno procijenio da mi to odgovara'', započela je Martina situaciju u kojoj se našla.

''Šaljem mail firmi od koje očekujem paket koji, naravno, vrlo bezobrazno peru ruke od cijele priče (dobili su 6 eura od mene za dostavu) i upućuju me na njihova partnera dostavljača. Nisu čak ni iskazali žaljenje zbog cijele situacije. Zovem kontaktni centar dostavne službe sad već tri dana i slušam potpuno različite priče – od obećanja da će se prioritetno drugi dan riješiti, do dobronamjernog sugeriranja da si najbolje sama odem po paket do paketomata. Fantastična poslovnost u obje firme! Platiš dostavu jer si možda bolestan, nepokretan, bez auta, principijelan… nebitno zapravo zašto, ali oni će odlučiti kako će raspolagati tvojim novcem i tvojim vremenom! Zbljuv! Sramite se'', zaključila je na kraju.

