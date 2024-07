Barbie ove godine slavi 65. rođendan. Dobila je svoju pjesmu, film, zaštitnu boju i osvojila srca djevojčica diljem svijeta. Uskočite u vremeplov i vratite se u neka bezbrižnija vremena sa Sanjom Jurković, koja vas u prilogu In magazina vodi na izložbu ovih legendarnih lutkica.

Znate li ikoga tko se sa 65 godina drži ovako dobro? Teško da itko može dosegnuti zvjezdani status kakav uživa vjerojatno najslavnija lutka na svijetu koja, moramo priznati, u posljednjih 65 godina, nije ostarjela ni dana.

''Zapravo je savršeno vrijeme za ovu izložbu. Barbin odjek u kulturi nikada nije bio veći i istaknutiji. Imali smo kulturni fenomen nakon izlaska filma. Vrlo je ugodno vidjeti Barbie istraženu na ovaj način'', govori Kim Culmone.

I uistinu, komentar današnjeg društva upakiran u ružičastu ekranizaciju Barbie svijeta, prošle je godine zaintrigirao javnost. I, usput budi rečeno, zaradio milijardu i 400 tisuća dolara.

''Ovaj je film poput zabavnog parka, za svakoga postoji druga atrakcija. Svatko može imati svoje iskustvo i u tome je njegova ljepota. On je za sve'', izjavio je Ryan Gosling.

Možda će vas šokirati i to da je prva Barbie izgledala nešto drugačije od onoga kako je vjerojatno zamišljate. U svojem prvom izdanju Barbie još nije otkrila svoju prepoznatljivu ružičastu boju, pa je bila odjevena u crno bijeli kupaći kostim, zajedno s kasnijim modelima koji su predstavljali različite rase.

''Dakle, jedna od stvari koja me fascinirala dok sam istraživala ovu seriju bila je skrivena povijest ružičaste Barbie. I danas svi zajedno s tom bojom povezujemo brend lutke. Cijela ova izložba je ružičasta, kao što vidite, ali ta je povijest mnogo novija. Mislim da mnogi ljudi to shvaćaju. Marka se zapravo povezivala samo s ružičastom od ranih 1980-ih nadalje. A to znači da su ružičasto pakiranje, ružičasti brendovi, odjeća i dodaci za lutke i kuće postali ružičasti. I da je to, ako bolje razmislite, jedna od najuspješnijih marketinških kampanja ikada. Misliš na Barbie, misliš na ružičasto'', govori Danielle Thom.

I zaista, Barbie je na tržištu toliko dugo da su se njome igrale naše majke i bake. Zanimljivo je da sve do 2000. godine nije imala pupak, ali je zato bila prva lutka s oblinama odrasle žene. Barbie je bila influencerica prije nego što su influenceri uopće postali popularni, na Instagramu je prati 3 i pol milijuna pratitelja, stoga ne čudi da je za svoj 65. rođendan dobila izložbu u Londonu.

''Naravno, originalna Barbie zamišljana je isključivo kao mršava bjelkinja. I tijekom godina poduzeli su korake da isprave tu inicijalno prilično usku definiciju ženske ljepote. Dakle, mislim da u današnjem svijetu definitivno rade značajno poboljšan posao proizvodnje lutaka i predstavljanja tih lutaka javnosti, na način da djeca koja se igraju s Barbie, tko god da su, odakle god da su, mogu vidjeti nešto od sebe u lutki'', priča kustosica Danielle Thom.

I dok se većina djevojčica njima igra, neke nisu mogle ni sanjati da će jednog dana – postati Barbie. Jer Barbie može biti baš sve: pjevačica, znanstvenica, policajka, liječnica, pilotkinja ili sportašica.

''Postoje trenuci u životu o kojima ne možete ni sanjati, nikad nisam mislila da ću, znate, biti napravljena kao Barbie lutka. Tako da je ovaj trenutak za mene ostvarenje snova'', rekla je Venus Williams.

Jer, prije 65 ili za 65 godina, sigurni smo da gotovo svaka dječja soba skriva barem jednu Barbie koja djevojčicama poručuje da mogu sve što požele.

