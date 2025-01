Zbog ovog izdanja Demi Moore svima se čini da joj godine stoje, nosila je haljinu dostojnu večeri koju će pamtiti

Demi Moore je jučer osvojila nagradu za najbolju glumicu u mjuziklu i komendiji za horor film "Supstanca", a u govoru se prisjetila važnih trenutaka u karijeri.

Ovogodišnja dodjela nagrade Zlatni globusi nekim glumcima je donijela prvu veliku nagradu u karijeru. Među njima je i 62-godišnja Demi Moore, koja je za ulogu u horor-filmu "Supstanca" osvojila nagradu za najbolju glumicu u mjuziklu ili komediji.

U zlatnoj haljini sirena kroja s briljantinima brenda Armani Prive, glumica je zasjala na crvenom tepihu, ali i na dodjeli, kada joj je uručena nagrada.

Tijekom preuzimanja, Moore je održala emotivan govor u kojem se prisjetila kako su joj tijekom 45-godišnje karijere više puta rekli da je "popcorn glumica", koji se koristi za opisivanje glumica poznatima po ulogama u zabavnim, komercijalnim filmovima, često blockbusterima, bez nužno velike umjetničke ili kritičke vrijednosti.

"Prije trideset godina jedan producent mi je rekao da sam "popcorn glumica" i tada sam to protumačila kao da mi nešto nije dopušteno," rekla je kroz suze Moore. "Da mogu snimati filmove koji su uspješni, koji zarađuju puno novca, ali da ne mogu biti priznata. I povjerovala sam u to. I to me s vremenom nagrizalo do te mjere da sam prije nekoliko godina pomislila da je možda to to. Možda sam završila. Možda sam napravila ono što sam trebala napraviti."

Ipak, kada je dobila scenarij za film "Supstanca", osjetila je kako je napokon dobila svoju priliku i da nije gotova, a nagrada koju je dobila je i potvrda iste. Na kraju je poslala snažnu poruku svima koji se osjećaju manje vrijednima.

"U onim trenucima kada mislimo da nismo dovoljno pametni, dovoljno lijepi, dovoljno vitki, dovoljno uspješni ili, u osnovi, jednostavno nismo dovoljno dobri," rekla je Moore. "Jedna mi je žena rekla: "Samo znaj, nikada nećeš biti dovoljno dobar. Ali možeš spoznati vrijednost svoje vlastite vrijednosti ako jednostavno odložiš mjernu letvicu.""

