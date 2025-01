Baby boom u 2024.: Našim poznatima prošla godina bila je pravi blagoslov, evo kome je sve stigla prinova!

Godina iza nas bila je puna radosti i novih početaka za mnoga poznata lica. U njihovim životima, najposebniji trenutak bio je dolazak prinova. Od glumaca i pjevača do sportaša - brojne su zvijezde podijelile sreću sa svojim obožavateljima. Roditeljstvo je iskustvo koje ne poznaje granice, a ljubav koju donosi, najljepši je dar. Stoga se prisjetimo tko je sve postao bogatiji za novog člana obitelji.

Već na samom početku godine proslavljeni rukometaš Stipe Mandalinić pohvalio se kako je sa suprugom Mateom dobio treće dijete. Prinova je posebno razveselila malenog Lovru i kćer Lucu.

Na Sveta tri kralja rodila je i Helena, supruga vratara nogometne reprezentacije Domagoja Livakovića. Sretnu vijest o dolasku sina Joakima sretni su roditelji dugo čuvali od javnosti, pa tako gotovo nitko nije znao da očekuju dijete.

Krajem veljače, roditelji djevojčice Lote postali su Matija Cvek i supruga Miriam.

"Svaki dan je nekakav novi događaj. I ti nešto novo naučiš, i ona te nešto novo nauči, iznenadi i koliko se mijenja iz dana u dan, to stvarno… Ma ja sam zaljubljen sad trenutno u tu bebu i ne mogu od toga pobjeći", poručio je Matija Cvek.

Povećala se i rukometna obitelj Duvnjak. Nakon dvojice sinova, Dominik i Lucija dobili su djevojčicu Anu Maris.

Najljepši dar uoči Eura dobio je nogometaš Andrej Kramarić, koji je sa suprugom Mijom dobio drugo dijete, sina Viktora. U svibnju je djevojčicu rodila i Maja Lena Lopatny te Miju Begović učinila sretnom bakom.

''Samo misli na sebe i bebu. Ali uistinu ima divnog tatu'', rekla je Mia.

Svoje prvo dijete dobio je i popularni chef Mario Mandarić. U ulozi oca snašao se sjajno, a kći je dobila ime Mila.

''Baš zato što je kratko i učinkovito internacionalno.''

Za kratko internacionalno ime odlučila se i pjevačica Colonije Ivana Lovrić, koja je sa suprugom Matijom kći nazvala Eli.

''Osjećam se tako spremno... Najbolje što možemo eto'', kazala je Ivana Lovrić.

Samo jedanaest dana nakon što je njihov sin Ivan proslavio 4-ti rođendan, Izabel i Mateo Kovačić dobili su kćerkicu Lunu. Izabel je također dugo skrivala trudnoću.

"Jednostavno nema riječi za to. To je neka čista ljubav koja prije nije bila zamisliva", riječi su Izabel Kovačić.

Krajem listopada povećala se i obitelj Huljić. Ime Toni dječak je dobio prema pjevačevu pokojnom djedu.

"Sve je pod kontrolom, sve je u redu i svi smo sretni", poručila je Hana kada je otkrila da je trudna drugi puta.

Uoči odlaska na Olimpijske igre, Damir Martin otkrio je da očekuje drugo dijete. Mili se jako razveselila seka Mara.

"Gasim svjetlo u našoj spavaćoj sobi i kaže "laku sok, seka" i tako već pričamo o tome, tako da se skroz već uživjela u ulogu starije seke", ispričao je naš olimpijac.

Studeni je bio pun iznenađenja. Goran Bogdan i Jovana postali su roditelji, no samozatajni glumac i po ovom je pitanju ostao bez komentara. Tako se još uvijek ne zna ni ime ni spol.

Nakon šest godina pokušaja, želja za majčinstvom ostvarila se Heleni Šopar koja je rodila djevojčicu kao dar za desetu godišnjicu braka.

Roditelji su postali Dušan Bućan i Sara Hdagha. Ponosni roditelji svojoj su djevojčici nadjenuli ime Zoa.

"Da, uspjeli smo sakriti od vas punih osam mjeseci. Meni je trudnoća prošla stvarno jako glatko. Nikakve komplikacije, mučnine, želje i prohtjeve", otkrila je Sara.

U studenom je rodila i Sementa Rajhard. Četverogodišnja kći Stella tako je dobila brata Vitu.

I na samom kraju godine sretnu su vijest podijelili Buga Marija Šimić i Matej Milošev, koji su postali ponosni roditelji malenog dječaka.

Još prije nego je na svijet došao Mai Izidor, Buga je izjavila kako su još od ranije znali kako će se zvati: "Ime imamo odavno, i to još prije nego što je dijete postojalo. Ime smo riješili, tako da tu uopće nije bilo razgovora, ali jako smo opušteni. Ja sam više onaj štreberski tip, edukacije, čitam knjige o svemu i svačemu – dojenju, porodu, roditeljstvu. Stalno mužu kažem: "Vidjela sam jednu edukaciju na temu" i onda on: "Dobro, i to ćemo"."

Svima od srce želimo mirne noći i sretne dane u društvu novih najdražih osoba na svijetu.

