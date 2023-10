Evo kako je Bilman izgledao dok je bio mlad, odmah ćete uočiti jednu veliku razliku u odnosu na danas!

Davor Bilman je u trećoj emisiji showa Supertalent iz posebnog razloga podijelio svoje uspomene iz školskih dana.

Nastup djece iz Osnovne škole Novska u trećoj emisiji showa Supertalent nikoga nije ostavio ravnodušnim, a ovaj put je u žiriju posebno emotivan bio Davor Bilman.

Upravo ih je Bilman pozvao da dođu u Supertalent, a snimka njegove posjete OŠ Novskoj prikazana je uoči njihova nastupa u showu.

"Dobrodošli u Novsku, grad u kojem sam ja odrastao. Upoznat ću vas s jednom top lokacijom, a to je ova takozvana klupica za ljubljenje, ja se naravno nisam ljubio jer sam bio premali, ali ako budete došli u Novsku da znate da je ovo super klupica. Ovo je park u Novskoj, blizu je škola, a kad smo već kod škole, vidjet ćete zašto sam toliko pametan, a vidjet ćete i u koju sam školu išao", poručio je Davor u videu u kojem je prikazana i njegova fotografija iz školskih dana, koju možete pogledati i u našoj galeriji.

Davor je pozirao zagrljen s kolegom, a tada je, za razliku od danas, imao gustu smeđu kosu. U videu smo usput smo saznali i da je Davor bio odličan učenik.

"Kad je Davor došao, oni su zapravo zanijemili i zapravo smo kasnije to sve morali probaviti i o tome svemu porazgovarati. Što je to sve zapravo i zašto je on došao", rekla je u videu Ivana Ćelar, učiteljica i defektologinja učenika s teškoćama u razvoju.

''Imamo učenika s različitim teškoćama, imamo učenika s teškoćama sluha, svakako je bilo izazovno i komunikacija je ono što mi učimo jedni od drugih svaki dan i kako je svima lakše, prilagođavamo se jedni drugima. Ta naša dječica koliko god da imaju teškoća, i oni zapravo mogu, samo treba malo više napora, ali nama je zapravo svaki jedan mali korak, jedan veliki korak. Najveća nagrada našeg posla je svakako smiješak i zadovoljstvo ove djece'', poručila je učiteljica.

''Onoliko koliko daš, a zapravo dobiješ puno više natrag'', zaključila je.

Svoju točku ova djeca žiriju su najavila kao iznenađenje pa su izveli predstavu o različitostima među djecom, kojom su mnogima izmamili suze. Od silnih emocija, žiri im se na kraju ustao na noge.

''Prije svega Davore moram priznati da nisi mogao bolju točku izabrati. Ja vidim da ste vi toliko svi veseli i sretni, ja sebi moram samo uzeti minutu da se malo smirim zbog ovih suza. Mi smo stvarno sretni što ste vi došli. Prva rečenica je već bila kritična - ja sam samo htio biti običan, ne mogu pričati zaista...'', priznala je Maja u suzama.

''Vi ste došli u zadnje pore naših tijela, mislim da smo svi malo u šoku. Jako smo sretni što ste došli. Nikad sretniji nismo bili za ovim stolom'', rekao je Fabijan.

''Ja ću vam u ime svih njih reći, dragi moji, svi vi ste, svaki od vas, NE OBIČNI'', zaključio je Davor.

Ova ekipa je prošla dalje s 4 odlučna da.

