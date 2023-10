Šuput optočena biserima otkrila inače skrivene dijelove tijela, no svu pažnju ukrao je detalj koji je ručno napravio sam Grubnić!

Maja Šuput je u trećoj emisiji showa Supertalent zablistala u teatralnom izdanju, a posebnu pažnju privukao je detalj koji je ručno izradio Marko Grubnić.

Pjevačica Maja Šuput već godinama uveseljava gledatelje Supertalenta svojim izdanjima za show, u kojem je članica žirija.

Očekivano, u jubilarnoj 10. sezoni showa njezini su outfiti spektakularniji nego ikad do sad i ne prestaje iznenađivati iz emisije u emisiju.

Tako je u trećoj emisiji zablistala u teatralnoj crnoj haljini sa šljokicama, mnoštvom bisera, korzetom i seksi prorezima na bokovima. Stajling je upotpunila upečatljivim šeširićem, a sve je začinila ljubičastom perikom s ružičastim pramenovima.

Za ovaj, kao i za sve Majine stalinge u showu, zaslužan je stilist Marko Grubnić, koji nam je otkrio detalje njezina zadnjeg izdanja.

"Haljina je ručno rađena, od početka do kraja. Krojačice su sve to ručno radile jer se radi o jako velikom broju bisera koji su teški i koji se moraju našivati. Čak i ovaj donji dio haljine crni je izrađen od materijala koji je napravljen od staklenih perlica, dakle težak je pa ne ide pod mašinu. Dakle sve je ručno rađeno", objasnio je Marko pa se pohvalio i da je najupečatljiviji detalj izradio on sam.

"Ono što je možda u cijeloj ovoj priči otelo show i ono što je sigurno definiralo stajling je ovaj šešir koji Maja nosi u emisiji. Ono što je specifično, ja sam ga radio ručno, osobno sam ga ja napravio. Neke stvari bi mi bile u životu valjda jednostavnije da ih mogu kupit ili nabavit, ali ako ne mogu ja onda to napravim, tako da sam u ovom slučaju morao razmišljati o puno stvari - da ne bude pretežak, da ne bude ni prelagan, da bude televizičan, da se može pričvrstit, da nikome ne smeta... I evo, osobno sam ja napravio taj šešir koji ima Maja na glavi, a kako smo ga pričvrstili, možete doslovno napisat ne pitajte me kako smo ga pričvrstili. Niti u emisiji, niti uživo niti na slikama se ne vidi kako smo ga pričvrstili, dakle nema rajfova, nema vezica, nema kopči, ukosnica, ničega, a šešir stoji", ispričao nam je Grubnić.

