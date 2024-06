David Beckham ponosno je pokazao svoju već odraslu kćer, no njihov prisni odnos i dalje izaziva kritike javnosti

David Beckham poveo je svoju kćer Harper Beckham na posljednju utakmicu Inter Miamija, a zajedno su pozirali za fotografe, djevojčica se našla u tatinom velikom zagrljaju.

Bivši nogometaš David Beckham ponosan je otac četvoro djece, a posebno voli kćer mezimicu koja je i njegovo najmlađe dijete.

Upravo nju, 13-godišnju Harper, poveo je na posljednju utakmicu Inter Miamija gdje su pozirali na tribinama.

David je kći uhvatio u zagrljaj pa joj probao dati i poljubac, no ona nije htjela, a njihovi prizori nasmijali su sve koji su ih vidjeli.

Harper je izrasla u pravu ljepoticu, a proteklih nekoliko mjeseci svi su se ugodno iznenadili jer se doima starijom nego što jest.

No naletjela je i na kritike zbog jednog videozapisa s ocem. Naime, David je na društvenim mrežama prije nekoliko mjeseci objavio video u kojem je ljubi u usta, što je izazvalo podijeljene reakcije javnosti. S obzirom na to da Harper ima 13 godina, mnogi smatraju da to nije pravilan način iskazivanja očeve ljubavi prema kćeri, dok drugi smatraju da je njihovo pravo da bliskost jedno prema drugome iskazuju na način koji njima odgovara.

"Jako sam nježan prema djeci. Tako smo odgojeni i Victoria i ja, a takvi smo i mi sa svojom djecom. Želimo pokazati svojoj djeci ljubav i, znate, veoma smo im privrženi", izjavio je nedavno Beckham na svom Instagramu.

"Kritizirali su me jer sam poljubio svoju kćer u usta. Svu svoju djecu ljubim u usta. Brooklyna možda i ne jer on ima 24 godine, moglo bi mu se to činiti malo čudnim", dodao je.

David i Victoria Beckham vjenčali su se 1999. godine a osim Harper imaju i sinove Brooklyna, Romea i Cruza.

