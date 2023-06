Pojavila se nova fotka Danijele Martinović i njezina novog partnera, na njemu se jedan detalj jako dobro istaknuo!

Danijela Martinović objavila je na svom profilu na Instagramu fotografiju s Josipom Plavićem.

Danijela Martinović ovih dana ima poseban razlog za slavlje, izašla je njezina nova knjiga "Tuširanje duše", a velika podrška joj je i njezin novi partner, policijski inspektor Josip Plavić.

U pričama na svom profilu na Instagramu objavila je fotografiju na kojoj pozira u društvu prijatelja i Josipa, koji je nježno grli oko struka, a pritom pokazuje i svoje isklesano tijelo i mišiće te top-formu kojom se može pohvaliti.

Da je Josip osvojio njezino srce, Danijela je otkrila prije nekoliko mjeseci, a u razgovoru za IN magazin ispričala je i čime ju je to osvojio.

''To je nekako zaista neobična priča cijela bila. Meni su prije godinu dana na internetu ukrali identitet. Ja sam kontaktirala svoju odvjetnicu jer sam se prvi put susrela s takvim iskustvom i rekla sam: 'Pogledaj, molim te, što se s tim radi.' Ona je rekla: 'Danijela, mi to moramo prijaviti.' Ona je to prijavila i moj slučaj je došao Josipu na stol i eto. Ja vjerujem da se sve događa u pravo vrijeme. Stvarno je poseban, drugačiji, njegov pogled na život. Recimo, dosta se ponaša prema ljudima, to nikad nisam stvarno vidjela ili vrlo rijetko. Običnim ljudima. Ljubazan je, susretljiv, poseban je... Ja sam se sad zbunila, ja ne znam o tome pričat...'' rekla je zaljubljena Danijela.

Osim što radi kao inspektor, Josip je i dio benda Izvan zakona, u kojem svira gitaru, pjeva prateće vokale i uglazbljuje tekstove koje piše njegova kolegica kriminalistkinja.

Danijela iza sebe ima dugogodišnju vezu s Petrom Grašom i brak s Markom Perkovićem Thompsonom. I iza Josipa je jedan brak, u kojem je dobio kćer, a s bivšom suprugom u dobrim je odnosima.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Riskantan dekolte srpske folk-zvijezde jedva je uspio obuzdati bujne obline koje voli isticati!

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Pogledajte zašto su svi pomislili da se naša influencerica polugola pojavila na događanju, uspjela je sve zavarati ovim zanimljivim trikom!