Danijela Dvornik objavila prvu fotografiju iz mora nakon Maldiva i otkrila što joj je trenutačno najvažnije!

Danijela Dvornik ne libi se iskoristiti lijepe sunčane dane za odmaranje na plaži, a ispod nove objave otkrila je i nekoliko važnih detalja.

Danijela Dvornik na svom profilu na Instagramu objavila je fotografiju s plaže na kojoj pozira ležeći u dvodijelnom bikiniju.

Kao modni dodatak nosila je sunčane naočale i slamnati šešir, a s osmijehom na licu otkrila je kako baš uživa.

"I tako… Ljeto je počelo, ukrala sam koji sat kupanja i sunčanja. More je divota, puno toplije nego prije 2 tjedna. I što je najvažnije, nema gužve po plažama. Ovo mi je bilo prvo kupanje nakon Maldiva", napisala je u opisu.

"Joj, baš ti je divno", "Konačno si dočekala", "Baš sam ti zavidna", "Blago tebi", "Samo guštaj", samo su neki od komentara.

Dvornik je sezonu kupanja otvorila još na Maldivima, a tada je objavila mnoštvo fotografija u jednodijelnom kupaćem kostimu koji je istaknuo njezinu besprijekornu figuru.

Također, nakon dolaska na Maldive svojim pratiteljima na Instagramu otkrila je koliko je sam put bio težak.

"Dragi moji, evo me nakon 20 sati putovanja, mijenjanja tri aviona i jednog broda. Konačno smo stigli na naš otočić, odnosno na jedan od onih na kojem se nalazi naš resort. I, evo, sad sam se okupala maloprije, stvarno mi je trebalo to. More je toplih trideset stupnjeva, tako da je to jednako kao vanka - ustvari jedna kada. Mislim da ću se ispod tuša morati malo osvježiti, ali trebalo mi je. Popila sam jedan jaki espresso nakon ovog napornog putovanja - treba se malo patit za doć do ove ljepote", objasnila je Dvornik tada.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Sićušni ili premali badić Nives Celzijus? Kako bilo, raskošnim oblinama malo fali da ne poispadaju iz ovih krpica!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Atraktivna Hrvatica pokazala bujnu stražnjicu nasred ulice u Miamiju, a zbog ovakvih je izdanja i postala svjetska senzacija!