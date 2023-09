Crtež kojim je Danijela Dvornik ukrasila svoje tijelo na ovoj je golišavoj fotografiji posebno došao do izražaja: "More je čudo i lijek za mnoge stvari''

Danijela Dvornik pozirala je na molu s pogledom na zalazak sunca pa objasnila koja je razlika kod ljudi koji žive na moru i onih koji samo ljetuju.

Danijela Dvornik pozirala je okrenuta leđima u jednodijelnom kupaćem kostimu koji je svu pažnju usmjerio na njezinu tetovažu.

Istaknula je također i svoju preplanulu figuru, ali i raskošne atribute, a posebno se isticala tetovaža na nozi.

U opisu je objasnila kakav je život na moru i što je tamo posebno ispunjuje.

"Kad živiš uz more onda se prema ljetu odnosiš ležernije, nije te briga je li ljeto započima baš na prvi dan ljeta i da li mora završit kad kalendar kaže. Ovdje imaš privilegiju da je ljeto dugo i toplo. I nama, koji tu živimo nije važno hoćemo li kupanje odraditi ujutro ili popodne i hoćemo li uopće. Nama je važno da je more tu, da se uzajamno gledamo, volimo i ljubimo na mnogo načina", započela je.

"More je čudo i lijek za mnoge stvari. Kad se rodiš uz more, onda ljeto traje, kad sam bila dijete činilo mi se da beskrajno dugo traje i bilo mi je apsolutno čudno da netko dolazi na more samo tjedan ili dva. Sva moja ljeta u životu, bez obzira gdje sam živjela, svi poslovi i obaveze završavali bi kad bi prve vrućine nagovijestile ljeto. Ništa me nije moglo zaustaviti u toj želji, da se domognem mora i sunca. Nije to samo more i sunce, to je stil života kojem pripadam, nešto s čim sam rođena i gdje se ja osjećam 'doma' ", objasnila je.

"Veliki ste sretnici, vi morski stanovnici", "Ee da nam je svima moglo tako", "Blago li se tebi kad si imala tu privilegiju", "More je život, to nitko i ništa ne može zamijeniti", samo su neki od komentara.

Danijela inače zadnjih godina živi u Sutivanu na Braču, gdje je izgradila svoj komadić raja i ne skriva koliko uživa u životu na otoku. Nedavno se na društvenim mrežama pohvalila plodovima u svojem polju, a tada joj se u komentarima javio i uskoro bivši suprug njezine kćeri Elle, Charles Pearce.

"Mijenjat ću smokvu i orah za tvoje jabuke i kruške", napisao joj je Charles, a ona mu je odgovorila uz emotikon koji plače od smijeha: "Neee, smokve i orasi su dobri... I već imam bademe i orahe".

I dok se o ljubavnom životu Danijeline kćeri Elle ne prestaje pisati, ona svoj uspješno skriva i nije poznato postoji li netko poseban s kim je pronašla sreću nakon prerane smrti neprežaljenog Dine Dvornika.

