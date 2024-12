Evo o čemu Seve pjeva u novoj pjesmi: ''Tako ti je, sine moj, kad sitna bagra zgrabi...''

Seve je novu pjesmu posvetila svom sinu, ali i majkama i očevima, i umirovljenicima. Počela ju je pisati početkom godine, kako bi iz sebe izbacila tugu i bijes.

Severina je objavila novu pjesmu koju je i sama napisala, a ime joj je ''Tako ti je, sine moj''.

A o čemu pjeva naša pjevačica?

Ovo je cijeli tekst pjesme:

''Tako ti je, sine moj, kad sitna bagra zgrabi vlast, pa uči drugog šta je čast, taj ne zna šta je sram. Tako ti je, mili moj, kad nemaš obraz imaš đon, znaj najboljima se nikada, nikad ne prašta.

'Iljadu puta sa zvirima ovim, jedan na trista rukama golim, sude mi oni što nemaju prava, sude mi, sine, jer uči ih đava. 'Iljadu puta sa zvirima ovim, cili ih život na leđima nosim, k'o krvavi križ, al' srce je hrabro.

Tako ti je, mili moj, kad kupiš nepravdu, a znaš da mijenjaš istinu za laž, sitan si prevarant. Tako ti je, sine moj, kad sitna bagra zgrabi vlast, pa uči drugog šta je čast, taj ne zna šta je sram.''

Pjevačica je rekla da je pjesmu za sve one koji će se u njoj naći.

''To je pjesma o svima, jedna lekcija majke koju govori svom djetetu. Počela sam ju pisati početkom godine, kako bih 'istresla' iz sebe tugu i bijes koja me obuzela nakon one odluke Vrhovnoga suda, u kojoj su rekli da mi treba oduzeti dijete zbog 'proceduralne pogreške'. Onda mi se činila tužnom, a i nije mi bilo ni do čega, pa sam ju ostavila po strani. Ali sad sam je završila potaknuta svim ovim što se događa. Ovo je za sve majke koje se bore za svoju djecu, sve očeve koji ne znaju svojim djevojčicama objasniti ako ih netko maltretira u školi. Ovo je pjesma za naše umirovljenike koji jedva sklapaju kraj s krajem, za naše prosvjetne radnike koji štrajkaju, liječnike, medicinske sestre koje imaju teške uvjete rada i male plaće. Ovo je i za branitelje, ovo je pjesma i za hrabre studente u Srbiji koji su se pobunili protiv diktatorskog režima, a podržali su ih hrvatski studenti. Ovo je pjesma za sve koji će se u njoj naći…'', izjavila je Severina.

