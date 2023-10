Pogledajte čime je to ovaj mladić izuo Martinu Tomčić iz cipela: ''Ovo je bilo fenomenalno, želim vas opet gledati!''

Danijel Kovačević iz Beograda zadivio je žiri Supertalent koji mu je dao prolaz dalje.

''Statistika kaže da je mađioničar zapravo jedno od najrjeđih zanimanja u cijelom svijetu. Postoji jedan profesionalni mađioničar na dva milijuna ljudi. Ja sam Danijel Kovačević, malo sam poznatiji kao Magico. Smatram da je vrlo očito čime se bavim. Ja nisam sam sebi dao to ime, samo je krenulo Magico Magico, a dosta ljudi me zna pod tim, pa zašto ne bi ostalo tako'', predstavio se Danijel.

''Bavio sam se svim i svačim, išao sam u gimnaziju, fakultet sam upisao, shvatio sam da me to ne zanima. Trenirao sam karate kada sam bio mali, nakon toga crossfit, svirao sam i gitaru, probam, svidi mi se, krenem, vidim, ne ide mi, idem dalje. Ovim se bavim već 10 godina, jednostavno, svidjelo mi se, tako da do odustajanja više ne može doći'', zaključio je Danijel.

''Ovaj posao je ono što me gura naprijed. Očekujem da ću ljudima pokazati nešto što stvarno dosad nisu imali priliku vidjeti, nešto skroz originalno, sigurno sam proveo nekih 70 do 100 sati pripremajući ovaj nastup'', rekao je.

Nastup je započeo s objašnjenjem o tome što je Matrix.

''Za neke iluzija realnosti, a za druge uopće ne postoje, dok je za ostale to naša realnost'', objasnio je te upitao žiri kada bi imali priliku koju bi pilulu uzeli - crvenu ili plavu.

''O čemu se radi, ako izaberete plavu pilulu, birate ostati u iluziji realnosti, odnosno, ostati u Matrixu, gdje ćete i dalje vidjeti sve svakodnevne stvari, kao što su ljudi koji idu na posao, čuti psa kako laje. S druge strane, ako izaberete crvenu pilulu, birate surovu realnost. Vjerujem da većina ljudi sada misli da ja s ovom plavom maramicom pokušavam vas natjerati da izvučete plavu pilulu, želim da znate da nije tako, i da imate potpuno slobodan izbor'', objasnio je i dodao.

''Zapamtite, jednom kada vidite Matrix, više nema povratka nazad. Isto tako, jednom kad otvorimo jedan od ova dva potpuno nova špila karata, više nema nazad.''

Maja i Martina pomalo uplašene izabrale su plavu boju.

Maja je stavila ruku preko špila i nije nikome smjela dopustiti da ga takne.

Fabijan je iz drugog špila odabrao jednu kartu tako što je rekao stop. Kartu je mogao pokazati svima i zapamtiti, a kasnije je upravo tu kartu izvukao iz špila koji je Magico držao u rukama.

''Sve što se dogodilo u Matrixu, moralo se već dogoditi u surovoj realnosti. Ako je u matrixu špil iz plave boje prešao u crvenu, to znači da će u realnosti preći iz crvene u plavu'', objasnio je Magico ovaj ishod.

Na kraju je odradio još jedan trik kako bi dokazao da ništa od viđenog nije bilo slučajno.

''Magico, nemam pojma što se dogodilo, ali je toliko bilo dobro, na kraju dana, svi smo vidjeli da se ovo dogodilo, i što je Matrix, što je stvarnost, mene nije briga, meni je bilo fantastično, od mene imate čistu peticu'', rekla je Maja.

''Meni je ovo fenomenalno, izulo me iz cipela, ja vas želim opet gledati'', rekla je Martina.

A ovim magičnim talentom zaslužio je svoje mjesto u daljnjem natjecanju.

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Bilmana je zbunila žena imena koje teško da ste ikad čuli i potpuno ga izbacila iz takta neobičnim talentom: "Oprostite, malo sam...''

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Htio je roditelje učiniti ponosnima, a suze njegova oca potvrdile su da je uspio: "Dok sam bio manji jako su patili, želim da vide kako im se sin bori u životu!"