Cristiano Ronaldo svoju majku na rođendan natjerao u plač, snimka tog trenutka širi se društvenim mrežama!

Cristiano Ronaldo iznenadio je svoju majku skupocjenim poklonom za njezin 69. rođendan.

Majka Cristiana Ronalda, Dolores Aveiro, na Staru godinu napunila je 69 godina, a on nije štedio na poklonu.

Jedan od najboljih nogometaša u povijesti mami je poklonio automobil Porsche Cayenne, koji vrijedi oko 100 tisuća eura, a snimka njezine reakcije proširila se društvenim mrežama.

Dolores je do automobila, preko kojeg je bila velika crvena vrpca, doveo unuk Cristiano Ronaldo Jr., a poklon ju je rasplakao.

