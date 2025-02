Tko je partner Danijele Martinović? Bio je inspektor, a sad se bavi nečim sasvim suprotnim!

Josip Plavić vratio se svojoj staroj ljubavi te sa svojim bendom ''Izvan zakona'' objavio novu pjesmu.

Danijela Martinović živi svoju ljubavnu bajku s partnerom Josipom Plavićem. On je godinama radio u policiji kao kriminalistički inspektor, ali onda je svoju karijeru zamijenio nečim potpuno suprotnim.

Naime, odlučio se vratiti staroj ljubavi - glazbi te je okupio svoj nekadašnji bend ''Izvan zakona''. Ti rokeri rade punom parom, a sada su objavili i novu pjesmu ''Poljubi me''.

Inače, bend ''Izvan zakona'' svoj put je počeo još u srednjoj tehničkoj školi 1988. godine. A kako je nastalo njihovo ime i gdje je bila njihova prva gaža, Josip je ranije otkrio za IN magazin, više o tome pročitajte OVDJE.

Danijela je prošle godine u kolovozu za naš IN magazin otkrila i je li na pomolu njihovo vjenčanje.

''Pa ja nekako nikad nisam bila pobornica tih nekih pravila, a opet, s druge strane, osoba sam od trenutka i ako se to nama dogodi u trenutku, ja ću to sigurno napraviti. Dakle, tako vam ja živim u životu, nikakvi grandiozni planovi, sad ću ovo, sad ću ono nešto pripremati. Ako stvarno ja to u trenutku osjetim, ja ću reći - 'ma daj, brate, idemo' i to je to'', rekla je.

Više o tome pročitajte OVDJE.

