Miljenik žena ponosno izložio mišiće pogledima: Prošetao se bez majice pa pokazao jake bicepse i isklesan torzo!

Chris Hemsworth pokazao je svoje zavidne mišiće na plaži u Byron Bayu, gdje su ga primijetili i paparazzi koji su se tamo našli.

Holivudski glumac Chris Hemsworth snimljen je kako uživa na jednoj od plaža u Australiji, na kojima obožava provoditi svoje slobodno vrijeme i pritom mamiti uzdahe svojim isklesanim tijelom.

39-godišnji Chris pokazao je mišiće nakon što se nedavno vratio s obiteljskog odmora na Baliju, a sada se provodi u Byron Bayu i privlači pažnju. Plažom je prošetao bez majice, otkrivajući jake bicepse i zategnute trbušnjake, dok je pogled sakrio iza sunčanih naočala i šilterice. No kada mu je prišlo nekoliko obožavateljica da ga zamole za fotografiju, brzo je navukao majicu. Inače, ovakav izgled i fenomenalnu top-formu može zahvaliti pridržavanju strogog režima vježbanja i visokokaloričnoj dijeti.

Glumac je krajem prošle godine progovorio o uzimanju pauze od glume, nakon što je saznao da ima velike šanse za oboljenje od Alzheimerove bolesti.

Tijekom snimanja jedne epizode dokumentarne serije "Limitless", koja istražuje načine produživanja života i borbe protiv starenja, doznao je da zbog kombinacije gena ima 10 puta veću šansu za oboljenje od Alzheimerove bolesti od prosjeka.

"Nakon što sam snimio emisiju o smrti i suočio se s vlastitom smrtnosti, pomislio sam kako još nisam spreman otići", priznao glumac za Vanity Fair.

"To je stvarno potaknulo nešto u meni da poželim uzeti malo slobodnog vremena. Otkako smo završili snimanje serije, morao sam dovršiti stvari koje su već bile ugovorene", objasnio je te kazao kako sada želi provesti neko vrijeme u miru sa svojom suprugom Elsom Pataky i njihovo troje djece, kćeri Indijom te blizancima Sashom i Tristanom.

Glumac je za časopis prepričao i kako je točno saznao da ima povećanu predispoziciju za razvoj Alzheimera.

"Uzeli su sve moje nalaze krvi i napravili hrpu testova, a plan je bio da mi pred kamerama objasne rezultate i onda razgovaraju o tome kako se stvari mogu poboljšati", rekao je Hemsworth.

"Peter Attia, doktor za dugovječnost iz te epizode, koji inače i nadgleda velik dio serije, nazvao je kreatora Darrena i rekao mu: 'Ne želim mu to reći pred kamerama. Moramo obaviti razgovor i vidjeti želi li on da ovo uopće bude u seriji.' Bilo je poprilično šokantno kada me nazvao da mi sve kaže", ispričao je glumac.

