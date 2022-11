Holivudski miljenik nakon šokantnog saznanja uzima pauzu od glume: "Suočio sam se sa svojom smrtnosti i nisam još spreman otići"

Chris Hemsworth odlučio je uzeti pauzu od glume nakon što je saznao da ima velike šanse za oboljenje od Alzheimerove bolesti.

Holivudski glumac Chris Hemswort, koji je poznat po ulozi Thora u Marvelovim filmovima, najavio je da uzima pauzu od glume nakon šokantnog saznanja o svojem zdravlju.

Glumac je tijekom snimanja jedne epizode dokumentarne serije "Limitless", koja istražuje načine produživanja života i borbe protiv starenja, doznao da zbog kombinacije gena ima 10 puta veću šansu za oboljenje od Alzheimerove bolesti od prosjeka.

"Nakon što sam snimio emisiju o smrti i suočio se s vlastitom smrtnosti pomislio sam kako još nisam spreman otići", priznao glumac za Vanity Fair.

"To je stvarno potaknulo nešto u meni da poželim uzeti malo slobodnog vremena. A otkako smo završili snimanje serije, morao sam dovršiti stvari za koje sam već bio ugovoren", objasnio je te je kazao kako sada želi provesti neko vrijeme u miru sa svojom suprugom Elsom Pataky i njihovo troje djece, kćeri Indiom te blizancima Sashom i Tristanom.

Glumac je za časopis prepričao i kako je točno saznao da ima povećanu predispoziciju za razvoj Alzheimera.

"Uzeli su sve moje nalaze krvi i napravili hrpu testova, a plan je bio da mi pred kamerama objasne rezultate i onda razgovaraju o tome kako se stvari mogu poboljšati", rekao je Hemsworth.

"Peter Attia, doktor za dugovječnost iz te epizode, koji inače i nadgleda velik dio serije, nazvao je kreatora Darrena i rekao mu: 'Ne želim mu to reći pred kamerama. Moramo obaviti razgovor i vidjeti želi li on da ovo uopće bude u seriji.' Bilo je poprilično šokantno kada me nazvao da mi sve kaže", ispričao je glumac.

Inače, Chris ima još dvojicu braće koji su također glumci, a radi se o Liamu i Lukeu Hemisworthu.

