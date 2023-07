Bijesna reperica na koncertu gađala obožavatelja mikrofonom, a širi se i snimka njezina obračuna s DJ-em!

Cardi B pobjesnila je na obožavatelja koji ju je tijekom koncerta iz zalio pićem pa ga je s pozornice gađala mikrofonom.

Reperica Cardi B na nastupu u Las Vegasu doživjela je jednu neugodnu situaciju na koju je burno reagirala.

Dok je nastupala, obožavatelj ju je iz publike zalio pićem što ju je razbjesnilo i bacila je na njega mikrofon.

Cardi B was performing in Las Vegas and someone threw a drink at her! Check it out !!! #cardib pic.twitter.com/zCldoWBhes