Britney Spears fizički napadnuta u restoranu zbog slavnog košarkaša? Pjevačica se oglasila o svemu i ispričala detalje, a i on je iznio svoju stranu!

Britney Spears navodno je udario zaštitar NBA igrača Victora Wembanyame, ona se o svemu oglasila i na svojem profilu na Instagramu.

Pop-zvijezda Britney Spears glavna je tema svjetskih tabloida zbog navodnog incidenta u jednom restoranu u Las Vegasu.

Kako javlja TMZ, pjevačicu je udario zaštitar NBA igrača Victora Wembanyame, kada je pokušala doći do njega i upoznati se s njim, a o svemu se sada oglasila i sama.

"Traumatična iskustva za mene nisu novost i imala sam ih poprilično puno. Nisam bila spremna za ono što mi se dogodilo prošlu večer. Prepoznala sam sportaša u lobiju svojeg hotela dok sam išla na večeru. Kasnije sam otišla u restoran u drugom hotelu i vidjela ga opet. Odlučila sam mu prići i čestitati mu na njegovu uspjehu. Bilo je jako glasno i potapšala sam ga po ramenu da privučem njegovu pažnju. Svjesna sam njegovih izjava da sam ga zgrabila s leđa, no samo sam ga potapšala po ramenu. Njegov me zaštitar zatim odgurnuo po licu, bez osvrtanja i pred svima okupljenima. Zamalo me oborio na pod i naočale su mi pale s lica. I mene stalno opsjedaju obožavatelji, samo te večeri okružili su me jedno 20 puta. Moje osiguranje nije udarilo nikoga od njih", napisala je Britney na svojem profilu na Instagramu.

"Jako mi je neugodno podijeliti ovu priču sa svijetom, no svakako je već vani. Ipak, mislim da je važno podijeliti je kako bih postavila neki primjer drugima da tretiraju ljude s poštovanjem. Previše je fizičkog nasilja u ovom svijetu. Često iza zatvorenih vrata. Stojim uz sve žrtve i šaljem im ljubav. Još čekam javnu ispriku od igrača, njegova osiguranja ili njihove organizacije. Nadam se da će se ispričati..." nastavila je.

"Cijenim golemu količinu ljubavi i podrške koju trenutačno primam. Hvala i policiji u Las Vegasu i detektivima za njihovu podršku", napisala je Britney na Instagramu.

TMZ piše i da je Britney podijelila prijavu protiv zaštitara Damiana Smitha, za fizički napad, a objavili su i fotografije koje su nastale uoči incidenta.

Wembanyama je ranije iznio svoju stranu priče.

"Nešto se stvarno dogodilo dok sad sam svojim zaštitarom ulazio u jedan restoran. Bili smo u sali koja je bila puna ljudi i koji su me stalno dozivali. Jedna me osoba nije prestala zvati i zgrabila me s leđa. Nisam vidio što se dogodilo jer sam nastavio hodati. Zgrabila me s leđa, ne za rame, i samo znam da ju je zaštitar odgurnuo. Nisam stao kako bih je pogledao jer sam htio uživati u večeri", izjavio je košarkaš.

"Nekoliko sati nisam znao ništa o tome, ali kada sam se vratio u hotel... Nisam zaboravio na to, ali nisam mislio da je velika stvar, no onda mi je osiguranje reklo da je to bila Britney Spears. Prvo sam mislio da se šale, no čini se da je stvarno bila Britney. Nisam je vidio jer sam nastavio hodati", objasnio je Wembanyama.

Britney, inače, u posljednje vrijeme zabrinjava obožavatelje svojim ponašanjem, no sada su svi zauzeli njezinu stranu.

