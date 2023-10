Zvijezda Beverly Hillsa progovorila o sinu koji je gej: ''Mnogi ljudi boje se tog priznanja djeteta, ali nemate se tu što bojati''

Brian Austin Green progovorio je o sinu koji je gej te otkrio kako se on s tom informacijom pomirio.

Brian Austin Green otvoreno je progovorio o temi koja je još uvijek tabu u svijetu, a to je da je njegov sin također deklariran kao gej osoba.

U posljednjoj epizodi podcasta ''Frosted Tips'' s Lanceom Bassom, zvijezda ''Beverly Hillsa 90210'' otvorila je dušu o odgoju svog najstarijeg sina Kassiusa Lijaha Marcil-Greena.

"Upustio bih se u te konverzacije s Kashom gdje sam stvarno želio razumjeti stvari koje su mi se u početku činile tako nepojmljivima", rekao je Green.

"I onda shvatite: ''Oh, ovo uopće nije drugačije.'' To je samo vaš izbor partnera. To me uopće ne dotiče. I to je ono što sada uvijek pokušavam utuviti u ljude - to ne utječe na vas", objasnio je.



Voditelj je potom pohvalio glumca što je otvorenog uma dodavši da je 21-godišnji Kassius sretan što njega ima za roditelja.

''Mnoga djeca su neshvaćena", rekao je Bass.

"Čak i ako ih roditelji prihvaćaju, postoji mnogo trenutaka kada dijete i dalje zna da se oni i dalje ne slažu s tim."

''Mnogi ljudi boje se tog priznanja djeteta, ali nemate se tu što bojati, mene to intrigira'', dodao je još Austin.

Kassiusa je Brian dobio u vezi s Vanessom Marcil, a nakon nje oženio je poznatu glumicu Megan Fox. Prije nekoliko mjeseci, Brian se suočio s ozbiljnim optužbama da su on i Megan tjerali svoje sinove Noaha, Bodhija i Journeyja tjerali da se oblače u žensku odjeću.

"To je potpuno lažna priča. Postoji samo nekoliko ljudi u njihovom svijetu koji zapravo mogu provjeriti je li ovakva priča istinita ili nije, a ja vam mogu reći s apsolutnom sigurnošću da nije. Osoba koja tvrdi da je to istina savršen je primjer nekoga sa sebičnim motivima koji ne mari za negativan utjecaj na odnos roditelja i djeteta", izjavio je Brian za TMZ.

Megan je 2019. godine izjavila da njezina najstarijeg sina nije briga što ga ismijavaju jer nosi haljine u školu i to nakon što je u nekoliko navrata snimljen u istima.

"On dizajnira, crta outfite. Jako je talentiran, ali još uvijek ima šest godina. On stvarno voli modu i on je taj, koji ponekad sam obuće haljine i voli iz nositi. I šaljem ga u stvarno liberalnu školu, ali čak i ovdje u Kaliforniji, još uvijek ima malih dječaka koji govore stvari poput: "Dječaci ne nose haljine" ili "Dječaci ne nose ružičasto. Pokušavam ga naučiti da bude samouvjeren bez obzira što netko drugi kaže", pojasnila je Megan za The Talk.

2017. godine i Brian je stao u obranu svog sina kada je Megan podijelila njegovu fotografiju u haljini iz Disneyevog filma Frozen.

"Moj sin ima četiri godine. Čuo sam od nekih ljudi da se ne slažu s tim da on nosi haljine. Ja im kažem, baš me briga. Ima četiri godine i ako ih želi nositi, onda ih nosi. I to su haljine ili naočale ili papuče ili što već. To je njegov život, to nije moja odjeća. Neće ozlijediti nikoga noseći haljinu. Dakle, ako želi nositi haljinu, blago njemu", zaključio je tada Brian.

Inače, Megan i Brian bili su u braku od 2010. do 2021. godine.

A prošle godine, Brian je s novom partnericom Sharnom Burgess dobio svog petog sina Zanea Walkera.

