Bojana Gregorić Vejzović završila u suzama zbog rođendanskog poklona koji je dobila "To su one godine kada..."

Bojana Gregorić Vejzović često dijeli svoj privatni život s pratiteljima, a ovoga puta je objavila fotografije povodom svog rođendana.

Naša glumica Bojana Gregorić Vejzović proslavila je 52. rođendan, a na svom je Instagram profilu objavila preslatke fotografije s buketom cvijeća.

"Nećete mi zamjeriti malu odu samoj sebi na ročkas, ali zato cvijeće sama ne kupujem", napisala je glumica u opisu objave.

U komentarima su joj njezini kolege glumci zaželjeli sve najbolje, a i brojni pratitelji žele joj obilje zdravlja, sreće i ljubavi.

Glumici su, čini se, djeca dala buket cvijeća, a to ju je raznježilo.

"Da, to su one godine kada te sve može rasplakati. Pogotovo kada cvijeće kupe djeca. I onda me ovako zezaju", komentirala je.

Inače, naš glumački par Enes Vejzović i Bojana nedavno su proslavili svoju 18. godišnjicu braka. Tim povodom, Bojana se oglasila na Instagramu uz njihovu fotografiju kojoj je dodala zanimljiv opis.

''18 godina… braka, iako tu i izgledamo kao da nam je 18. Enes je imao 29, a ja 34 i tada je svirao Cubismo. Živio ljubavi, nek' nam je barem još 3 puta toliko'', zaželjela je.

Bojana i Enes u braku su dobili dvoje djece, sina Raula i kćer Zoe, a svoje obiteljske trenutke nerijetko dijele na društvenim mrežama i pred Bojaninih 114 tisuća pratitelja.

