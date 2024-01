Veliko slavlje ljubavi našeg omiljenog glumačkog para: Bojana i Enes Vejzović proslavili 18 godina braka!

I dok srca publike osvaja ulogom majke u hit predstavi kazališta Gavella, Bojana Gregorić Vejzović proslavila je 18. godina sretnog braka s glumcem i redateljem Enesom Vejzovićem. Sve o ljubavi, djeci te tajni uspješnog balansiranja između karijere i obitelji otkrila je Ani Veli za In magazin.

Proslaviti punoljetnost braka u današnje vrijeme nije mala stvar. Osobito ako se radi o braku dviju poznatih osoba, kao što je slučaj s našim slavnim glumačkim parom. Bojana i Enes u braku su od 2006.

''Pa nevjerojatno je kako vrijeme jrune, čovjek se ni ne okrene i shvatiš da je već 18 godin braka iza nas, 20 smo zajedno. Prošli smo uspone, padove, bilo je stresnih situacija, kredita u švicarcima, ali jako sam sretna da smo uspjeli proći uz smijeh, vedrinu i nismo se prepuštali sjetii melankoliji, nego snažno naprijed, za naše dvoje klinaca'', prič Bojana.

Djeca su iz umjetničke obitelji s obje strane, no Raul pokazuje sklonosti nogometu, koliko ju je to iznenadilo?

''Pa sport smatram izuzetno važnim za razvoj svakog djeteta, pogotovo danas kad su mobiteli sveprisutni i konstantno uz njih, sport je jednostavno dio zdravlja tako da me veseli da su i razl i Zoe vrlo aktivni i predani, a sad što će biti odabir njihovih zanimanja to se razmišlja. Zoe još ima vremena, a Raul je već naznačio neke svoje odabire, ali to ne smijem... to će ako bude prilike on sam govoriti'', rekla je Bojana.

Kako djeca rastu, omiljeni glumački par ima sve više vremena za sebe.

''Došli smo u situaciju kad nam klinci kažu - daj odite van negdje, ili nam kažu - previše ste dma, morate nama prepustiti mogućnost nekih rođendana, proslava...tako da sve više imamo vremena za sebe'', rekla je Bojana.

U tim trenucima rado otputuju. Tako su na nekim od posljednjih izleta uživali u Beču, ali i manje turistički razvikanoj Albaniji.

Njjezinom iznimnom talentu i posvećenošću glumi, trenutačno možete svjedočiti u hit predstavi Majka, kazališta Gavella. Za biti istaknuto ime glumačke scene i posvećena majka potrebno je uspješno balansirati.

''Mislim da je važno postaviti prioritete, kad sam rodila sina, a kasnije kćer, nije mi bio prioritet vratiti se na posao, smatram da se na posao vraća u momentu kad si spreman za sve te izazove, nekako sam znala birati i odbijati nažalost neke stvari jer sam smatrala da je važnije da sam sa svojim djetetom, ali nisam nikad požalila, to je najbitnije'', govori Bojana.

Nije samo izuzetna glumica, već i žena koja sjaji u zrelim godinama.

Bojana je divan primjer bezvremenske ljepotice, koja pokazuje kako je ljepota ogledalo duše i osobnog zadovoljstva. Sigurni smo da je pred njom još mnogo sjajnih uloga, kako na kazališnim daskama, tako i na velikom platnu.

