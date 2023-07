Za slavnog milijardera Elona Muska udavala se dvaput, a sada je ''da'' rekla glumcu koji je poznat po vječnom dječačkom licu!

Bivša supruga milijardera Elona Muska, Talulah Riley zaručila se za glumca Thomasa Brodieja-Sangstera kojeg pamtimo iz filma ''Zapravo ljubav'', čestitke im je uputio i sam milijarder.

Bivša supruga milijardera Elona Muska koja je s njim dva puta stupila u brak zaručila se za glumca Thomasa Brodieja-Sangstera.

Thomas je sretnu vijest objavio putem Instagrama uz romantičnu fotografiju iz čamca, dok je 37-godišnja Talulah to učinila preko Twittera koji je sada u vlasništvu Elona Muska.

A sam Elon podržao je odluku bivše supruge te se i sam pridružio čestitkama i napisao: ''Čestitam'' uz emotikon crvenog srca.

Very happy to share that after two years of dating, Thomas Brodie Sangster and I are engaged! pic.twitter.com/NipyXtsDV0 — Talulah Riley (@TalulahRiley) July 27, 2023

Talulah i Thomas zajedno su oko dvije godine, a svoju su vezu potvrdili na zabavi organiziranoj uoči dodjele nagrada BAFTA u Londonu prošle godine u ožujku.

A njezina romansa s Muskom prava je filmska priča. Naime, prvi put su pred oltar stali 2010. godine i to je potrajalo do 2012. godine. Ponovno su se vjenčali godinu kasnije, no tri godine nakon toga zauvijek su se razišli. Upoznali su se u jednom londonskom klubu 2008. godine, a to je bilo malo nakon što se on razveo od svoje prve supruge Justine Wilson, s kojom je dobio petero djece. Odmah su kliknuli, no njihova ljubav nije bila dugoga vijeka.

Thomas, s druge strane, svijetu je poznat po nekoliko uloga u slavnim filmovima i serijama poput ''Daminog gambita'', ''Zapravo ljubav'' i ''Igri prijestolja'', a iako ima 33 godine, zbog njegovog mladolikog lica svi ga još zovu dječakom.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lana Klingor Mihić u upečatljivom bikiniju pokazala svoje tijelo bez uljepšavanja: "Ma, odlično izgledaš"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Velika transformacija naše mlade pjevačice: Miju Negovetić više nije lako prepoznati, a njezina nova frizura mogla bi vas iznenaditi!