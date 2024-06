Ova lijepa Hrvatica nekad je bila uspješna nogometašica, a sad se pohvalila velikim uspjehom u popularnom srpskom showu

Naša mlada pjevačica Beta Sudar prošla je u finale ''Zvezda Granda'', prije pjevanja velika ljubav bila joj je nogomet.

Hrvatska pjevačica Beta Sudar sinoć je, nakon više od tri mjeseca natjecanja, ušla u finale balkanskog glazbenog showa ''Zvezde Granda''.

Beta je žiri koji čine Marija Šerifović, Ceca, Ane Bekuta, producent Mili i Viki Miljković, ujedno Betina mentorica u showu, u polufinalu oduševila izvedbama domaćih pjesama ''Ima jedan svijet'' i ''Da ti nisam bila dovoljna'', a uzbuđenje ne skriva.

"Noćas nije bilo puno vremena za slavlje jer za finale spremam spektakularan nastup. Presretna sam! Čestitam svima koji će sa mnom dijeliti pozornicu u subotu jer ući u finale nije bilo nimalo lako, prošlih nekoliko mjeseci život sam podredila ovom showu, ni sama ne znam koliko puta sam prošla relaciju Osijek - Beograd", rekla je Beta.

Beta je inače i bivša nogometašica iz Valpova, a imali smo je prilike gledati i u showu "Supertalent". Beta je tada žiri oborila s nogu svojim moćnom izvedbom pjesme Celine Dion "Alone", kojom se predstavila na audiciji 2016. godine, a natjecanje je završila u polufinalu showa.

''Supertalent je bila ta moja prva velika pozornica na kojoj su se me zapravo gledali i ljudi preko malih ekrana i uživo, dobar me žiri ocjenjivao i nekako mi se to svidjelo već tad'', izjavila je Beta prije nekoliko godina za IN magazin.

''Nogomet sam trenirala šest godina, prestala sam ga trenirati prije nekih godinu i pol, taman kad sam počela snimati prvu pjesmu pa drugu. Jednostavno kad putuješ više nemaš vremena za treninge i da se posvetiš tom sportu i morala sam odlučiti - nogomet ili pjevanje'', objasnila je Beta tada.

