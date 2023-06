Barbara Nola prvi put nakon smrti supruga Lukasa progovorila o najtežim trenucima: "U tih posljednjih 15 minuta..."

Barbara Nola prvi je put progovorila o svom pokojnom suprugu Lukasu Noli, a posljednji trenuci njegova života koje je opisala natjerat će vam suze na oči.

Naša glumica Barbara Nola prvi je put progovorila o svom pokojnom suprugu redatelju Lukasu Noli otkad je preminuo u studenom prošle godine.

Nola se za Gloriju prisjetila njegovih trenutaka u bolnici te tuge kroz koju je kad su se s njim došli oprostiti.

''Zadnja tri mjeseca, otkako je završio u bolnici, nisam radila - sve sam otkazala, i snimanja i predstave, a svi su razumjeli da je situacija teška i zamjenjivali su me gdje je trebalo. Po cijele dane bila sam uz njega, baš kao i tijekom borbe s rakom grla, no ovaj put je bilo mnogo teže. Nikad neću prežaliti što posljednje mjesece nije mogao provesti doma, ali to je doista bilo neizvedivo - zbog terapija i zahvata koje su mu svaki dan morali raditi u bolnici'', kazala je Barbara.

Njegove posljednje udahe, obitelj je provela s njim.

''Nazvali su nas ujutro iz bolnice. Odjurili smo i u tih posljednjih 15 minuta oprostili se od njega kako je tko mogao i umio u tom trenutku. Isti dan k nama je doma došlo 70 ljudi, naših prijatelja, njegovih studenata, moja sestra Lucija... I tada čovjek shvati koliko je dragocjeno što uz sebe ima to "malo selo", ljude kojima je stalo'', rekla je.

Lukas je u bolnici dovršio i svoj posljednji film ''Escort'', a iz bolničkog kreveta suradnicima je slao mailove i poruke s uputama kako bi snimanje doveli kraju.

Nakon njegove smrti, glumica priznaje da je teško došla k sebi, ali ju je upravo razmišljanje o njemu natjeralo da se pokrene i da ne potone.

Barbara i Lukas u braku su bili od 1994. godine i dobili su dvoje djece, sina Jakova i kćer Maru. Supružnici su zajedno i radili na nekoliko projekata, a Barbara je često isticala da su joj to najdraže uloge i da obožava raditi s njim jer je na setu smiren, autoritativan i zna što hoće, dok je Lukas govorio da mu je bilo lakše raditi sa suprugom jer je poznaje.

Podsjetimo, Lukas je 29. listopada izgubio bitku s teškom bolesti koja mu je dijagnosticirana 2014. godine. Na posljednji počinak ispraćen je prošli petak na zagrebačkom Krematoriju, na kojem su se od njega oprostili obitelj, kolege i prijatelji.

