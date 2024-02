Pogledajte kako je Baby Lasagna reagirao na vijest da je prvi na kladionicama za pobjedu na Eurosongu: "Ne mogu uopće..."

Baby Lasagna se oglasio na društvenim mrežama nakon vijesti da je prvi na kladionicama za pobjedu na ovogodišnjem Eurosongu u Švedskoj.

Baby Lasagna, pravog imena Marko Purišić, dospio je na prvo mjesto eurovizijskih kladionica koje mu predviđaju pobjedu s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim", s kojom je pobijedio na ovogodišnjoj Dori i predstavljat će nas na Eurosongu u Švedskoj u svibnju ove godine.

Vijest je to koja je odjeknula u Lijepoj Našoj, pogotovo jer je ovo prvi put da smo se našli na prvom mjestu te liste i da je nekom hrvatskom predstavniku to uspjelo.

Baby Lasagna se o svemu oglasio u priči na svom profilu na Instagramu i otkrio svoje dojmove.

"Upravo se dogodilo nešto ludo, ne mogu čak ni pravilno reagirati u ovom trenutku, ali Hrvatska je upravo dospjela na prvo mjesto za pobjedu na Eurosongu. Što??!", izjavio je uzbuđeni Baby Lasagna.

Kladionice tako Baby Lasagni daju 15% šansi za pobjedu, dok se na drugom mjestu nalazi Ukrajina s 14%, a zanimljivo je da devet najpopularnijih kladionica ima najniže kvote baš na njega.

Baby Lasagna je kao favorit i prije Dore bio na njenom trećem mjestu, a nakon izbora se popeo na drugo i eto sada, dospio na sam vrh ljestvice.

Na trećem mjestu nalazi se Island koji svog predstavnika na Eurosonogu u Švedskoj bira nadolazećeg vikenda, a još se ne zna ni tko će predstavljati domaćine.

Marko će nas tako predstavljati na Eurosongu, no prije nastupa na Dori, domaćoj je javnosti bio relativno nepoznato ime. Unatoč tome što se glazbom bavi već 13 godina, većina je za njega prvi put čula kada je objavljena vijest da će nastupiti kao rezerva i to nakon što je Zsa Zsa odustala od natjecanja.

On je inače pjevač, gitarist, glazbeni producent i autor, a zanimljivo je da je pjesmu "Rim Tim Tagi Dim" sam napisao i uglazbio. Marko je bio član grupe Manntra od 2011. do 2016. pa od 2018. do 2022. godine, a koja je inače također nastupila na Dori 2019. godine s pjesmom "In The Shadows" kada su završili na visokom četvrtom mjestu.

Nakon toga Marko je odlučio krenuti u solo vode i 2023. godine objavio je svoj debitantski singl "IG Boi" i to pod umjetničkim imenom Baby Lasagna, a uslijedio je i singl "Don't Hate Yourself, But Don't Love Yourself Too Much".

Prema podacima s wikipedije, Marko je koautor čak 12 pjesama s albuma "Ravenblack" njemačkog rock benda Mono Inc., a koji je dospio na prvo mjesto najprodavanijih albuma u Njemačkoj.

