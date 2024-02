Vatrogasci objavili svoju verziju pjesme "Rim Tim Tagi Dim" Baby Lasagne, evo kako zvuči kada oni to obrade!

Vatrogasci si objavili svoju obradu pjesme Baby Lasagne "Rim Tim Tagi Dim" s kojom je pobijedio na ovogodišnjoj Dori.

Naš bend Vatrogasci, najpoznatiji po obradama domaćih glazbenih hitova, objavio je svoju verziju pjesme "Rim Tim Tagi Dim" s kojom je Baby Lasagna pobijedio na ovogodišnjoj Dori.

Uz to su snimili i video koji je zabavio njihove obožavatelje, a neke nasmijao i do suza.

Pogledaji ovo Celebrity Hoće li Hrvatska biti domaćin sljedećeg Eurosonga? Postoji mogućnost da se ponovi scenarij iz 2022. godine

"Hej, sad sam velik ja. Odlazi, beba malena. Hej, sad sam velik ja. Krava već je prodana. Dora mi je velik stres, ali imam interes. Bit ću bog na HTV, na slami je beno spavanje, a najviše aj vona dens, rok mi Bejbi Lazanje. Zovite, glasajte, da pobjednik sam priredbe. Ne plači, Mrle, bit će bolje", glasi dalje pjesma.

"Bolje ne može od Bejbi Lazanje. Noćna Dora muči me, napad panike", stihovi su pjesme Vatrogasaca, u kojoj se ističe i stih "Mačke mjauču natraške".

Pjesma "Rim Tu Tiki Tiki" je: Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Njihova prva pjesma snimljena je 1991. godine, i to sasvim slučajno. Tadašnji član benda snimio ju je tijekom pauze od snimanja.

Pogledaji ovo Celebrity Evo kako je Let 3 komentirao Baby Lasagnu, dok su oni bili njegovi glavni favoriti: "Prvi put sam ga neki dan čuo i..."

''On vam je uglavnom radio u studiju kod Senada od Bosne i sad u nekoj pauzi dok su čekali za snimanje iz zeke peke napravili su pjesmu Vatrogasac Mirko. To je u biti bila najslušanija pjesma među muzičarima i tako je to počelo'', izjavili su dečki iz benda jednom prilikom za IN magazin.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Željko Pervan zabrinuo je obožavatelje objavom iz bolnice: "Ako preživim, vidimo se uskoro"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Fani Stipković objavila seksi fotografiju koja je istaknula njezine atribute, a sve je razotkrio raskopčani sako