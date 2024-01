Najveći favorit Dore objavio preslatke fotke i pokazao u čijem društvu odmara ovih dana: "Op, op, ma to je najbolje"

Baby Lasagna objavio je preslatke fotografije iz Istre u kojoj živi i pokazao kako provodi ove dane dok se priprema za nastup na Dori s pjesmom ''Rim Tim Tagi Dim''.

Mladi pjevač Baby Lasagna i jedan od glavnih favorita za pobjedu na ovogodišnjoj Dori objavio je na svom profilu na Instagramu preslatke fotografije iz svoje Istre i pokazao kako uživa prije natjecanja.

"Pozdrav iz Istre", napisao je Baby Lasagna uz fotografije na kojima pozira s mačkom, kokošima i kozama.

"Životinje su najbolje", "Op op, op", "Naš pobjednik", "Živiš kao u snu", "Ma gdje se ti skićeš mali", "Dušoooo", "Istra + uživanje=istraživanje", neki su od komentara koje je dobio.

Baby Lasagna, iliti Marko Purišić, ime je koje ste u posljednjih mjesec dana čuli najviše puta uoči Dore 2024. godine, a iako isprva nije ni trebao nastupiti, trenutno je favorit među 24 kandidata koji žele Hrvatsku predstavljati na Eurosongu.

Bio je prva rezerva u slučaju da netko od prva 24 kandidata odustane, a na njegovu sreću baš se to i dogodilo. Jelena Žnidarić Zsa Zsa odustala je od svoje prijave, a nas je zanimalo gdje je bio Marko kad je doznaoda on upada umjesto nje.

''Bio sam u gostima i jeo sam paštu "na crveno". Sjedio sam sam za stolom i gledao "The Office". Mobitel je zazvonio i nepoznati glas mi je rekao da sam upao na Doru i prihvaćam li ovaj poziv. Naravno, odgovorio sam da prihvaćam, zahvalio se i nastavio gledati seriju. No, nakon samo nekoliko trenutaka shvatio sam što se upravo dogodilo te me realnost udarila podosta odjednom. Na prvu, ljudi u mom društvu bili su ushićeniji nego ja'', otkrio nam je.

U vrlo kratkom roku postao je favorit, a slava je stigla preko noći. Nama je otkrio kako se nosi sa silnim angažmanima i očekivanjima javnosti i medija obzirom da je postao glavna tema razgovora.

''Neizmjerno mi je drago da je pjesma pokrenula lavinu pozitivnih komentara. Pokušavam pronaći trenutke u danu ili tjednu da se osvrnem oko sebe i upijem sve što se događa. Kao i što ste napomenuli, obim obaveza se povećao, no na kraju dana, mogu reći da sam jako sretan'', priznao nam je.

Ovaj svestrani mladić ima čak tri kućna ljubimca, točnije mačke, a nama je otkrio i kako se zovu.

''3 mace (za sada) - Stipe, Branka i Gertruda hehe.''

A da doista voli mačke, očito je i po njegovom Instagram profilu na kojem svaku svoju objavu završava pozdravom ''Meow''. Evo i zašto.

''Meow je postala poštapalica između mene i mojih najbližih, pa bih se često na telefon javljao sa "meow". Nakon što se sve ovo izdogađalo, odlučio sam da ''meow'' i javno postane moj pozdrav. Pa eto - meow!'' otkrio nam je u nedavnom razgovoru.

