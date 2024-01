Baby Lasagna otkrio nam je gdje je bio kad je saznao da će nastupiti na Dori: ''Tek nakon nekoliko trenutaka shvatio sam što se upravo dogodilo...''

Marko Purišić trenutno je u Hrvatskoj i šire najpoznatiji kao Baby Lasagna, a za naš portal podijelio je nešto više o sebi i glazbi uoči Dore na kojoj se natječe s pjesmom ''Rim tim tagi dim''.

Baby Lasagna ime je koje ste u posljednjih mjesec dana čuli najviše puta uoči Dore 2024. godine, a iako isprva nije ni trebao nastupiti, trenutno je favorit među 24 kandidata koji žele Hrvatsku predstavljati na Eurosongu.

Zbog slave koja je došla naglo, velikih očekivanja od publike i laganog odbrojavanja do Dore, najpoznatija tjestenina u Hrvatskoj, kako su ga prozvali, dao je intervju za naš portal i rekao nam nešto više o sebi.

Iza dečka blajhane kose i upečatljivog nadimka stoji Marko Purišić koji sebe predstavlja ovako:

''Ličanin u krvi s istarskom adresom. 28 mi je godina, od kojih sam 20, s gitarom u ruci. Osim glazbe, bavio sam se raznim sportovima od kojih su mi najdraži jiu jitsu i teretana. U zadnjih godinu dana razvio sam ljubav prema knjigama, specifično periodu realizma, a još preciznije: ruskog realizma. Osim pisanja priča, volim se družiti sa šačicom prijatelja u čijem društvu najviše volim pijuckati razna vina. Obožavam isprobavati svakakva vina iako ne razlikujem Merlot od Terana i Graševinu od Malvazije.''

Iako se na Doru prijavio s pjesmom ''Rim tim tagi dim'', veliku pozornost privukao je i njegov drugi singl ''Don't hate yourself, but don't love yourself too much''. Je li on trebao biti prvi izbor?

''Nisam baš puno razmišljao o tome što sam trebao prijaviti, ni što sam mogao prijaviti, iako se slažem s vama - više od jednom sam čuo komentare da je i ''Don't hate yourself'', but don't love yourself too much'' mogla biti uspješan kandidat za Doru. Ipak, gledajući bezbrojne pozitivne reakcije pjesme ''Rim Tim Tagi Dim'', ne mislim da sam donio lošu odluku. U drugim pjesmama slušatelji mogu uživati i mimo Dore.''

Baby Lasagna bio je prva rezerva u slučaju da netko od prva 24 kandidata odustane, a na njegovu sreću baš se to i dogodilo. Jelena Žnidarić Zsa Zsa odustala je od svoje prijave, a nas je zanimalo gdje je bio Marko kad je doznao da on upada umjesto nje.

''Bio sam u gostima i jeo sam paštu "na crveno". Sjedio sam sam za stolom i gledao "The Office". Mobitel je zazvonio i nepoznati glas mi je rekao da sam upao na Doru i prihvaćam li ovaj poziv. Naravno, odgovorio sam da prihvaćam, zahvalio se i nastavio gledati seriju. No, nakon samo nekoliko trenutaka shvatio sam što se upravo dogodilo te me realnost udarila podosta odjednom. Na prvu, ljudi u mom društvu bili su ushićeniji nego ja'', otkrio je.

U vrlo kratkom roku postao je favorit, a slava je stigla preko noći. Nama je otkrio kako se nosi sa silnim angažmanima i očekivanjima javnosti i medija obzirom da je postao glavna tema razgovora.

''Neizmjerno mi je drago da je pjesma pokrenula lavinu pozitivnih komentara. Pokušavam pronaći trenutke u danu ili tjednu da se osvrnem oko sebe i upijem sve što se događa. Kao i što ste napomenuli, obim obaveza se povećao, no na kraju dana, mogu reći da sam jako sretan'', govori.

Kad bi imao priliku nastupiti s nekim od bivših domaćih ili stranih izvođača s Eurovizije, tko bi to bio i zašto?

''Volio bih nastupati, ali i surađivati s mnogobrojnim izvođačima. Ako bih morao birati nekoga s prijašnjih Eurovizija to bi bili: Kaarija, Let3, Maneskin, Go_A, Lordi, Lord Of The Lost, Konstrakta... Također bih volio raditi s Ivanom Kindl, Alkom, Gibbom, Tončijem, Tamarom Obrovac i ostalim velikanima hrvatske scene.''

A tko mu je glazbeni uzor?

''Nemam jednog specifičnog glazbenog uzora. To također varira od životne faze, dana, pa čak i raspoloženja/trenutka. U ovom trenutku, dok pričam s vama, na pamet mi pada Tonči Huljić, specifično Madre Badessa. Mislim da je glazba tog sastava toliko kompleksna i zabavna, ali s druge strane toliko laka za slušati. Rijetko naiđem na tako nešto'', otvoreno priznaje.

Nakon silnih intervjua i snimanja koje je odradio, samo nama Marko je priznao i kakav mu je ljubavni status. No, dame, ostat ćete razočarane jer ovaj mladi gospodin je: ''U vezi.'', rekao je kratko i jasno.

Cijeloj Hrvatskoj i mnogim Eurosong fanovima diljem Europe on je najdraža tjestenina, a koja je njemu najdraža tjestenina?

''Nema do istarskih pljukanca - po mojemu skromnom mišljenju ništa im nije ravno. Jedino pizza Margeritha može biti u istom razgovoru, ali ona nije samo tjestenina pa…''

Sljedeći kandidati ostali su jedni od najvećih zvijezda prošlih Eurovizija, a nas je zanimalo tko je Marku draži: Maneskin ili Kaarija?

''Uffff teško pitanje - "Cha cha cha" je definitivno moj tip glazbe, ali Maneskin ima puno zaraznih stvari. Možda bih rekao Maneskin. Ali pitajte me sutra možda ću reći Kaarija'', neodlučan je.

Ovaj svestrani mladić ima čak tri kućna ljubimca, točnije mačke, a nama je otkrio i kako se zovu.

''3 mace (za sada) - Stipe, Branka i Gertruda hehe.''

A da doista voli mačke, očito je i po njegovom Instagram profilu na kojem svaku svoju objavu završava pozdravom ''Meow''. Evo i zašto.



''Meow je postala poštapalica između mene i mojih najbližih, pa bih se često na telefon javljao sa "meow". Nakon što se sve ovo izdogađalo, odlučio sam da ''meow'' i javno postane moj pozdrav. Pa eto - meow!'' otkrio nam je.

Na kraju, nema se što nadodati već – držimo palčeve i Meow!

