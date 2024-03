Baby Lasagna u Madridu dočekan kao zvijezda, a pogledajte kako je publika reagirala kad je zasvirala "Rim Tim Tagi Dim"!

Baby Lasagna u Madridu nastupa na predeurovizijskom partyju, a madridska publika dočekala ga je s velikim oduševljenjem.

Baby Lasagna trenutno je u Madridu, gdje će nastupiti na predeurovizijskom partyju PrePartyES 2024.

Dan prije nastupa, sudjelovao je i u takozvanoj paradi zastava, a kad je izašao na pozornicu zasvirala je pjesma "Rim Tim Tagi Dim" s kojom će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u Švedskoj.

Pogledaji ovo inMagazin Baby Lasagna otkriva zašto je vjera postala važan dio njegova života te koji je posao na njega ostavio neizbrisiv trag!

Madridska publika ga je dočekala s velikom oduševljenjem i odmah su počeli skakati i uglas pjevati pjesmu, a njihova reakcija najbolji je dokaz da Baby Lasagna opravdano slovi kao favorit za pobjedu na Eurosongu.

Pogledajte kako je to izgledalo i uvjerite se sami.

"Pobjednik", "Publika ga obožava", "Hrvatska će ove godine pobijediti", "Nije ni važno hoće li pobijediti, kad ima ovakvu podršku publike", "Hrvatska ove godine zaslužuje pobjedu", "Zagreb 2025", samo su neki od brojnih komentara ispod videa.

Pogledaji ovo Celebrity Baby Lasagna na Porin je stigao u društvu djevojke koja mu je velika podrška u svemu što radi

Baby Lasagna već je tjednima prvi na eurovizijskim kladionicama, koje mu trenutno daju 17 posto šanse za pobjedu.

Podsjetimo, Baby Lasagna, pravog imena Marko Purišić, priliku za sudjelovanje na Dori dobio je nakon odustajanja pjevačice Zsa Zse, jer je bio prva rezerva, a odnio je uvjerljivu pobjedu.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Uvedena su nova pravila za nadolazeći Eurosong, tiču se glasovanja, ali i privilegiranih pet država!

Marko je pjevač, gitarist, glazbeni producent i autor, a zanimljivo je da je pjesmu "Rim Tim Tagi Dim" sam napisao i uglazbio. Marko je bio član grupe Manntra od 2011. do 2016. pa od 2018. do 2022. godine, a koja je inače također nastupila na Dori 2019. godine s pjesmom "In The Shadows" kada su završili na visokom četvrtom mjestu.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Hajdukovac sa svojom poznatom majkom uživao na splitskoj rivi, jasno je i zašto je ona ukrala sve poglede!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Sin Bojane Gregorić napunio je 18 godina, ponosna mama to nije propustila obilježiti: "Ja sam na rubu suza!"