Golišava Armenka pomela je eurovizijsku pozornicu, a na ovo se pripremala od svoje četvrte godine!

U drugom polufinalu Eurosonga druga po redu nastupila je predstavnica Armenije, pjevačica Brunette s pjesmom "Future Lover".

Mlada Armenka na sceni je dala sve od sebe, kako vokalno, tako i plesno, a nastupila je i u atraktivnom, oskudnom izdanju.

Mlada Armenka na sceni je dala sve od sebe, kako vokalno, tako i plesno, a nastupila je i u atraktivnom, oskudnom izdanju.

Ranije je otkrila da je ouftit uskladila s pjesmom, koju je opisala kao mračnu i dramatičnu. Ovogodišnji domaćini Eurosonga BBC opisali su njezinu pjesmu kao baladu koja podsjeća na pjesme iz filmova o Jamesu Bondu.

Uspješna je pjevačica i plesačica, a nastupa od svoje četvrte godine i u svojoj je zemlji velika zvijezda. S 15 je napisala svoju prvu pjesmu, a s 18 je izdala svoj debitantski singl, "Love The Way You Feel". Članica je i ženske grupe En Aghjiknery, a nastupa i s bendom Project12. Nastup na Eurosongu bio joj je dugogodišnji san koji joj se sada i ostvario.

