Evo zašto je Minei trebalo malo nježnosti, nije se ustručavala ni zatražiti je: "Pa daj me zagrli!"

Antonija Šola se u osmoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirala u Gorana Karana.

Nakon što je odnijela pobjedu kao latino diva Jennifer Lopez, u osmoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" Antonija Šola transformirala se u Gorana Karana.

"Ja obožavam Gorana Karana jer je jedna prekrasna duša, pjesnička, umjetnička", rekla je prije nastupa.

Antonija je izvela Karanovu pjesmu "Ostani", a tijekom njezina nastupa pao je i nježan zagrljaj Bešlagića i Rotha.

"Ja se svako jutro budim ovako raščupan", našalio se Mario Roth, pa je nastavio u malo ozbiljnijem tonu: "Antonija, ovo je bila savršena uvertira za večerašnju emisiju. Ja ti moram naglasit da najteže transformacije i najteže imitacije u ovoj emisiji su upravo one kada žena imitira muškarca i kada muškarac imitira ženu. I najzabavnije. Ja znam da ovo nije bilo lako, znam da si se jako puno trudila i radila, i to se večera i pokazalo. Svaka ti čast."

"Iz emisije u emisiju, ti si potpuno drugi lik. Ti se ne ponavljaš, čovječe dragi, vjeruj mi, neprepoznatljiva si. A igraš li picigin inače kao Karan?" upitao ju je Enis Bešlagić.

"Idemo poslije ti i ja na Bačvice", odgovorila mu je Antonija.

"Ovo je bilo fenomenalno, vidjet ćemo kakvi će biti drugi, ali za početak, ravne ti nema", zaključio je Enis.

"Ja sam uživala, jako volim ovu pjesmu, volim slušat Gorana Karana, ti si super započela ovo naše današnje druženje. Goran je bio previše udubljen i promatrao te, nije se dao smest. S moje lijeve strane ova dva gospodina imala su jednu gestu, to je bila potreba ustvari, najljepše riječi ove pjesme idu 'zagrli me kao dijete', pa daj me zagrli kao dijete", rekla je Minea Navojcu, što je on i napravio, a onda su se i ostali počeli grliti.

"Iako si mi sad malo dalje Antonija, ja te grlim kao dijete i hvala ti za lijepo otvaranje", poručila je Minea.

"Mislim da si obavila sve zadatke na nivou, vidi se jedan predani, kontinuirani rad. Skinula si Karana u vokalu i hodu. Čestitam ti, hvala ti, bilo je prekrasno", pohvalio ju je i Goran Navojec.

