Evo kako se Antonija Šola uvjerila da nije nimalo lako biti J.Lo: ''Sljedeća dva dana imala sam upalu vratnih mišića i svega''

Antonija Šola na jedan dan je postala Jennifer Lopez, a upravo joj je ta uloga donijela prvu pobjedu u showu Tvoje lice zvuči poznato. U to da nije nimalo lako biti J.Lo, uvjerila se Antonija, koja je morala naučiti španjolski jezik, nositi tešku haljinu i dugu periku. Sve je dojmove podijelila s našom Mateom Slogar za In magazin.

''Pobjeda je stigla, zahvaljujući kolegama kandidatima, žiriju i svima se svidjelo. Jako mi je drago, svima se svidjelo, bilo mi je jako teško naučiti španjolski, on je tako jedan lijep jezik, pjevan, divan međutim baš je jako puno teksta, pjesma brzo ide i baš sam imala jedan zadatak koji je bio prilično za mene zahtjevan'', priča Antonija.



A Antonija prije izvedbe pjesme Jennifer Lopez nije znala ni riječi španjolskog, no naši kandidati poznati su po predanom trudu i radu, koji su i ovog puta došli do izražaja.



''Sama sam učila, nisam baš imala vremena sad za poduke, ispisala sam si tekst, našla sam prijevod pa sam si prevela da razumijem o čemu pjevam. El anillo pa quando - kad će prsten. Znači priča o prstenu i cijela pjesma je o tome kako je njoj njezin dečko super savršen, ali kao kad će prsten tako da se ona stalno želi udat'', priča Šola.



Antonija je nedavno u intervjuu izjavila kako se sačuvala jer se nije ranije udala. Ova kantautorica u vezi je s Marijem Regeljom, frontmenom benda Ljubavnici.



''Pa najzanimljivija je ta tema oko udaje uvijek, a i ljudima najinteresantnije. Najgledaniji su romantični filmovi i priče o vjenčanjima tako da je ta tema najzanimljivija. To je neko moje mišljenje, očito nije bilo suđeno pa se nije dogodilo dosada'', kaže Antonija.



Ono što je obilježilo Antonijin nastup, nesumnjivo je i outfit. Riječ je o zlatnoj haljini, koja je pri nastupu definitivno bila otegotna okolnost zbog svoje težine, no Antonija nije dopustila da je to spriječi u ovotjednoj pobjedi.



''Moram reći da je ekipa iz kostima napravila vrhunski zadatak da takvu haljinu naprave, oni su je izrađivali dugo, bila je prilično teška ja ne znam sigurno je imala par kila na sebi, ja sam sljedeća dva dana imala upalu vratnih mišića i svega. I kadgod bi negdje išla za mnom su nosili te lance tako da...'', priča Antonija.



U idućoj epizodi neće biti teške haljine jer gljiva je Antoniji predodredila Gorana Karana.



''Sad ću bit Goran Karan, na drugi način zahtjevna uloga. Ova je zahtjevna jer moraš ju dočarat prilično vjerodostojno, a Gorana Karana ne mogu ja dosegnuti u njegovom vokalu jer ipak je on muški duboki vokal, ja ću se trudit pronać neke karakteristike pa će ljudi reć joj da podsjeća me na njega'', priča Šola.



Antonija priznaje - gledatelji je u svakodnevnom životu zbog transformacija nerijetko hvale i zaustavljaju u prolazu, a s nestrpljenjem će iščekivati i njezinu sljedeću izvedbu već iduće nedjelje.

